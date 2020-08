Treuenbrietzen

Kurzfristig hat die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) am Freitag den Ausfall einzelner Zügen am Sonnabend, 8. August, auf der Bahnlinie RB 33 bekanntgegeben. Betroffen ist ab dem Nachmittag der Abschnitt zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog.

„Grund für die Zugausfälle sind Bauarbeiten der DB Netz AG“, teilt Dorothea Reding, Referentin für Fahrgastinformation bei der Odeg, mit.

Anzeige

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Fahrzeiten orientieren sich an denen der Züge. Betroffen sind die zweistündlichen Abfahrten von 15.02 Uhr bis 21.02 in Treuenbrietzen Stadtbahnhof sowie in der Gegenrichtung von 14.40 Uhr bis 20.40 Uhr ab Jüterbog.

Weitere MAZ+ Artikel

Zu beachten ist, dass „Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden können“, teilt Dorothea Reding mit. „Sollte wenig Platz in den Bussen sein, haben Reisende mit Rollstühlen und Kinderwagen Vorrang“, erklärt die Odeg-Sprecherin. Ein Anspruch auf die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen bestehe nicht.

Von MAZ