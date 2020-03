Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B2

Treuenbrietzen

Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Treuenbrietzen sind am Dienstagmorgen ein Mann und eine Frau als Kraftfahrer leicht verletzt worden. Die Kollision ereignete sich gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße 2 zwischen Treuenbrietzen und dem Abzweig nach Niebel.

Auf der Strecke hatte ein 35 Jahre alter Fahrer eines Fiat aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark hinter einem langsamer vorausfahrenden Fahrzeug abbremsen müssen. Hinter dem Fiat bemerkte eine 21-jährige Volvo-Fahrerin – ebenfalls aus dem Landkreis – dies offenbar zu spät. „Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Fiat auf“, teilt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin mit.

Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. „Die Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, so Wagner-Leppin. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 13.000 Euro. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen durch die Polizei.

Von MAZ