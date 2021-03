Treuenbrietzen

Am Freitagmorgen wurde der Fahrer eines VW Polo bei einem Verkehrsunfall zwischen Tiefenbrunnen und Malterhausen verletzt. Der Mann war auf der Landesstraße 812 in Richtung Malterhausen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Der 19-jährige Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt an der Unfallstelle liegen. Hinter dem Polo fahrende Angehörige leisteten umgehend Erste Hilfe und informierten Polizei und Rettungskräfte. Der 19-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Straße voll gesperrt. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Von MAZ