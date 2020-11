Brandenburg/H

Am Montagnachmittag zierte sich der Vorsitzende des Gewerbevereins Michael Kilian im Gespräch mit der MAZ noch, Klartext zu reden. 24 Stunden später diktierte er seinem Vorstandskollegen André Eckhardt dann die längst feststehende Botschaft ins Mikro: Auch 2020 solle es trotz Corona in Brandenburg auf dem Neustädtischen Markt einen Weihnachtsmarkt geben.

Der starte nicht wie geplant am 23. November. Das sei erst nach dem Lockdown am 1. Dezember möglich. Man werde sich an die Hygiene-Vorschriften und die Corona-Regeln halten, versichert Kilian.

Aufgebaut werde der Markt nicht wie geplant ab dem 9. November, sondern ab dem 16. oder 18. November. Ähnliches wussten bereits am Dienstagmorgen Oberbürgermeister Steffen Scheller und der Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt zu berichten. Man habe Kilian mitgeteilt, dass man ihm die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes im November versage. Da der Lockdown derzeit nicht länger avisiert sei, könne man rechtlich nichts gegen die Zusage tun. Die gab Kilian Montag vor, bereits zu besitzen.

„Das stimmt so nicht“, sagt Brandt. Allerdings bereite seine Ordnungsbehörde neben der Versagung des Marktes im November die Gestattung im Dezember „sehr gern“ vor.

„Da der Lockdown nicht länger verfügt ist, wäre ein Weihnachtsmarkt im Dezember rechtlich möglich. Persönlich habe ich Zweifel, dass das die Situation im Dezember wirklich zulässt. Die Wahrscheinlichkeit eines Weihnachtsmarktes halte ich für überschaubar gering.“

Nichtsdestotrotz will der Gewerbeverein, zu dessen Vorstand neben Kilian und anderen auch Marco Lessentin, André Eckhardt, Maik Minuth und Gordian Rusch gehören, an der Vorbereitung des Events festhalten. Das wäre verständlich. Denn bisher haben sie stets Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt und mancher von ihnen war bisher mit eigenen Angeboten auf dem Weihnachtsmarkt gewerblich tätig.

Wieder soll der Neustädtische Markt komplett umzäunt werden. Etwa 35 Standbetreiber, so sagt Kilian, hätten bereits ihr Kommen zugesagt und auch ihre Standgebühr anteilig bezahlt. Bisher waren das 50 Prozent der Standkosten, die vorab für den Aufbau gezahlt wurden, berichtet ein Standbetreiber.

Geld für Vorbereitungen ist da

Für einen größeren Glühweinstand seien insgesamt durchschnittlich etwa 4000 Euro Standgebühren verlangt worden. Andere Stände zahlen weniger. Ja, Geld sei da, bestätigt Kilian, der Aufbau könne beginnen. Zumal weiteres Geld ist in Aussicht gestellt ist.

Wie der Touristiker der Verwaltung, Fred Ostermann, sagt, liege ihm ein Antrag auf Unterstützung vom Gewerbeverein vor. 14 000 Euro stünden im städtischen Haushalt bereit, so Ostermann. Mit dem Geld würden die Defizite beglichen, die beispielsweise durch das Aufstellen der Weihnachtstanne oder der Eisbahn entstehen. Die Eisbahn wird aber kein Loch in den Etat der Veranstalter reißen. Sie ist abgesagt. Auf dem Eis Abstand zu halten, erscheint schwierig. Mit der vom Gewerbeverein aufzustellenden Tanne wird man rechnen können.

Mehr Platz ohne Eisbahn

Außerdem brauchen die Veranstalter Platz: Der Weihnachtsmarkt wird – wenn er eröffnet wird – nur von der Hauptstraße aus erreichbar sein. Dann darf sich eine genau festgelegte und gezählte Menschenmenge entgegen der Uhrzeigerrichtung im Kreis auf dem Markt bewegen und diesen dann in Höhe des-Hotels wieder verlassen, wo erneut gezählt wird.

Die Veranstalter um Michael Kilian, die für weitere drei Jahre die Genehmigung für die Betreibung des Weihnachtsmarktes haben, ficht derzeit nicht an, dass von Magdeburg über Potsdam bis Cottbus reihenweise Weihnachtsmärkte mit Blick auf die Cornona-Pandemie abgesagt werden. „Ich habe subjektiv das Empfinden, dass es da vielleicht mehr um die Entschädigungsebene als um die Veranstaltungsebene geht“, sagt Michael Brandt am Dienstag beim Gespräch mit der MAZ zur Corona-Lage.

Hoffnung auf Rettung nach einem schlechten Jahr?

Geht es um Entschädigungen? „Zum Thema Entschädigung sage ich gar nichts“, meint Michael Kilian, auf dieses Thema angesprochen kurz angebunden. Was verwundert. Denn das Finanz- und Wirtschaftsministerium des Bundes wollen kleinen Firmen, die wegen Corona nicht arbeiten können, im November 75 Prozent ihres Umsatzes als Entschädigung zahlen.

Bezugsgröße sei der Umsatz des Vorjahresmonats. Wenn der Lockdown verlängert werde und der Markt im Dezember zwar genehmigt aber nicht durchführbar sei, werde man wohl auch die Auszahlung von 75 Prozent des Umsatzes verlängern, hofft ein Standbetreiber.

Das könnte vielen helfen, über das furchtbare Corona-Jahr zu kommen. Ein größerer Glühweinstand könne in den gut vier Wochen Weihnachtsmarkt in guten Jahren schon um die 50 000 Euro Umsatz machen, erzählt ein Standbetreiber weiter, der ungenannt bleiben möchte.

