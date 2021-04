Überraschend gestorben: Mittelmarks Behindertenbeauftragter Udo Zeller ist tot

Potsdam-Mittelmark

Trauer im Landratsamt in Bad Belzig: Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Udo Zeller, ist tot. Er starb völlig überraschend am zurückliegenden Osterwochenende. Das sagte Kreissprecherin Andrea Metzler am Dienstag. Zeller wurde demnach 56 Jahre alt.

„Das hat uns alle heute früh total geschockt“, erklärte Metzler in einem MAZ-Gespräch. Sie habe am Dienstagmorgen diese Nachricht erhalten. „Wir sind sehr traurig.“

Herzinfarkt als Todesursache

Udo Zeller starb nach Angaben aus der Kreisverwaltung während eines Osterbesuches bei seiner Schwester in Dresden. Die Ursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Zeller war in Bad Belzig zuhause.

Udo Zeller war langjähriger Behindertenbeauftragter des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Zuvor hatte er diese Funktion bereits im Landkreis Potsdam inne. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Mariana Siggel und der neuen Integrationsbeauftragten Laura-Sophie Schaaf arbeitete er im Büro für Chancengleichheit, Vielfalt und Senioren von Potsdam-Mittelmark.

Barrierefreie Busse

Für Menschen mit Behinderungen hatte Zeller unter anderem erreicht, dass die Busse des öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam-Mittelmark „zu 100 Prozent barrierefrei“ sind, wie er im Mai vorigen Jahres in einem MAZ-Interview sagte. „Das beruht auf einer vertrauensvollen Arbeit mit den Verantwortlichen über mehrere Jahre“, so Zeller damals.

Segeln für Behinderte

Zeller war wegen vieler öffentlicher Auftritte auch einem breiteren Publikum bekannt, und er war leidenschaftlicher Segler. Weil er selbst behindert und auf einen Rollstuhl angewiesen war, setzte er sich seit vielen Jahren für mehr Möglichkeiten des barrierefreien Segelns ein.

Spende von Frank-Walter Steinmeier (hinten links) im Jahr 2015 für den barrierefreien Katamaran „Olaf“, Katamaran vom Verein Saildream 1. Quelle: Archiv/Jast

So trieb er maßgeblich den Bau des behindertengerechten Katamarans „Olaf“ voran. Über den Bad Belziger Verein „Saildream 1“, dessen Vorsitzender er war, warb er Spenden ein. Prominente Unterstützung erhielt das Projekt auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Band Keimzeit.

Privat war Udo Zeller auch oft auf dem Rollisegler „Wappen von Ueckermünde“ aus Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) unterwegs.

Von Hermann M. Schröder