Werder/Brandenburg/H

Auf Impfstoff-Hoffnung folgt eine Posse: Im Stahlpalast, dem Corona-Impfzentrum in Brandenburg an der Havel, das auch für Potsdam-Mittelmark zuständig ist, lagen am Donnerstag 300 Dosen vom Hersteller Astrazeneca im Kühlschrank bereit. Doch nur 18 Menschen hatten bei Tagesanbruch im Zentrum einen Termin. Drei Impfteams mit Ärzten und Schwestern standen bereit, darauf vorbereitet, dass sie viel impfen werden. „Es ist sehr frustrierend, dann hier zu sitzen und nichts tun zu können, während man die eigene Praxis für den Tag geschlossen hat“, sagt die Medizinerin Katja Klemm aus Göhlsdorf der MAZ. Zudem werde damit viel Geld, in Form von Honorar für das Personal, verschwendet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hintergrund: Am Mittwoch waren im Land Brandenburg die ersten Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca gestartet. Zugelassen ist dieser nur für die unter 65-Jährigen, also zum Beispiel für Personal im medizinischen Bereich, ambulante Pfleger, Ärzte oder Mitarbeiter mit regelmäßigem unmittelbaren Kontakt zu Patienten oder Rettungskräfte– je nach Einstufung in der Prioritätenliste. Die Berechtigten brauchen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers und erhalten eine Sonderrufnummer, um den Termin vereinbaren zu können.

Überschuss in mehreren Impfzentren

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte vorige Woche zum Start der Impfungen mit Astrazeneca gesagt, dass sie Verständnis für die berechtigten Forderungen der anderen gefährdeten Berufsgruppen habe. Dazu würden Polizisten, Lehrer, Erzieher oder Feuerwehrleute zählen. „Leider stehen in dieser Anfangsphase noch nicht die dafür erforderlichen Impfstoffmengen zur Verfügung“, erklärte sie. Nach MAZ-Informationen gibt es den Überschuss an Impfdosen derzeit aber nicht nur im Stahlpalast, sondern auch in Potsdam und auch nicht nur am Donnerstag.

Zehn bis zwölf Impfungen pro Stunde

Eigentlich sollte ein Impfteam in den von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV) betriebenen Zentren zehn bis zwölf Dosen pro Stunde verabreichen. Am Mittwoch wurden im Impfzentrum in Brandenburg/Havel, das nach der zwischenzeitlichen Schließung erst an diesem Tag wieder geöffnet hatte, nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes 74 Menschen geimpft.

Das Impfzentrum in Stahlpalast wurde erst am Mittwoch wieder eröffnet. Quelle: Rüdiger Böhme

Ärzte wollen Tempo machen

Impfwillige spontan nachzubestellen, scheint eine große Hürde zu sein. „Wir haben darum gekämpft, dass wir noch impfen können, aber wir dürfen die Leute nicht selbstständig anrufen und herbestellen“, sagt Katja Klemm. Auch der Allgemeinmediziner Oliver Simsch aus Werder war am Mittwoch im Impfzentrum eingeteilt. Die Ärzte würden zu gern schneller vorankommen, den Kreis der Berechtigten erweitern und zum Beispiel Lehrer, Erzieher, Zahnärzte oder Physiotherapeuten, die Senioren in Heimen behandeln, impfen. „Ich wünsche mir, dass unsere Zeit nicht vergeudet wird und es an Bürokratie scheitert“, so Katja Klemm.

Werder bietet Großraumpraxis an Beim Brandenburger Impfgipfel am Mittwoch einigte man sich unter anderem darauf, bald Arztpraxen einzubeziehen. Die KV will Praxen und medizinische Versorgungszentren für Corona-Impfungen in einem ersten Modellversuch benennen. Die Stadt Werder hat der KV daraufhin selbst angeboten, eine „Großraumpraxis“ ähnlich der Abklärungsstelle, in der im Frühjahr 2020 Corona-Tests durchgeführt wurden, einzurichten. Das bestätigte Werders 1. Beigeordneter, Christian Große (CDU), der MAZ auf Nachfrage. Bei ausreichendem Impfstoff könnten hundert Menschen pro Tag geimpft werden. Die Stadt würde Räume, Personal und Schutzausrüstung stellen.

„Die Kollegen vor Ort sind so verärgert“, sagt auch die Werderaner Ärztin Christine Falk, die Regionalbeirätin der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg für den Mittelbereich Werder-Beelitz ist. Sie habe direkt am Donnerstagmorgen versucht, bei der KV nachzuhaken, ob kurzfristige Impflinge nachbeordert werden können. Doch bis zum Nachmittag konnte nichts in die Wege geleitet werden. Sie erhielt lediglich Verweise darauf, dass Terminvereinbarungen für den gleichen Tag technisch nicht möglich seien und die Priorität in der Impf-Reihenfolge unbedingt einzuhalten ist.

KV wenig überrascht über geringes Interesse

KV-Sprecher Christian Wehry zeigt sich wenig überrascht über das „überschaubare Anfangsinteresse“, wie er auf Nachfrage sagt. Eine Rolle spiele dabei die bundesweite Debatte über die Wirksamkeit des Astrazeneca-Vakzins und die möglichen Nebenwirkungen. „Alle Experten sagen jedoch, dass solche Ängste unbegründet seien. Der Impfstoff hat die strengen Zulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen“, so Christian Wehry. Außerdem seien die Arbeitgeber, also hauptsächlich die Pflegedienste, erst kurzfristig über das Impfangebot informiert worden und müssten die Termine mit den Dienstplänen der Mitarbeiter abstimmen.

Impfstoff hält sich mehrere Monate

Bei der Terminvergabe über die Hotline gebe es bisher keine Probleme und der übrig gebliebene Impfstoff würde sich lange halten – bei Kühlschranktemperatur für mehrere Monate. Dass täglich drei Impfteams aus Ärzten und medizinischen Fachangestellten im Impfzentrum vor Ort geplant sind, sei der Annahme einer höheren Resonanz geschuldet. „Die Kosten übernimmt das Land“, sagt Christian Wehry.

Aufrücken können mit Einrichtung der Klärungsstelle für Einzelfälle des Gesundheitsministeriums nun Menschen mit seltenen, schweren Vorerkrankungen oder schweren Behinderungen, die bisher nicht explizit im Stufenplan für die Impfungen genannt sind. Sie müssen sich vorher vom Arzt bescheinigen lassen, dass ihr Risiko zu erkranken oder einen tödlichen Verlauf zu haben, hoch ist.

Von Luise Fröhlich