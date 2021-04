Übertragung ins Internet: Kreistag von Potsdam-Mittelmark als Live-Stream 

Die Sitzungen des Kreistages von Potsdam-Mittelmark sind künftig live im Internet zu sehen. Die Mitglieder beschlossen am Donnerstag eine Übertragung. Doch nicht alle sind damit glücklich.

Sitzung des Kreistages von Potsdam-Mittelmark am 29. April 2021 in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Quelle: Rüdiger Böhme