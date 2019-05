Premnitz/Ziesar

Der Umweltskandal mit illegal entsorgtem Wellasbest weitet sich aus. Erstmals sind am Mittwoch zwei Abladestellen im Landkreis Havelland entdeckt worden. Und zwar in der Gemarkung Premnitz am Bammer Weg. Das gesundheitsgefährdende Material befindet sich in weißen Spezialsäcken, so genannten Big Bags, um eine Staubentwicklung zu vermeiden.

Auch das Domstift ist alarmiert

Die Säcke sind offenbar in einer nächtlichen Aktion von den Übeltätern von Fahrzeugen geworfen oder gezogen worden. Die havelländischen Tatorte befinden sich nicht weit entfernt vom weitläufigen Domstiftswald rund um Seelensdorf. Domstiftsforstmeister Friedrich Hinz ist alarmiert und machte sich noch am Mittwoch auf eine Revierbegehung. „Bis jetzt ist unser Wald sauber“, berichtete Hinz auf Nachfrage.

Insgesamt sechs Asbestsäcke wurden in einem Wald bei Boecke gefunden. Quelle: Privat

Ganz neu ist auch die Meldung von Jagdpächter Mathias Laube über zwei weitere Fundorte unweit des mittelmärkischen Boecke (Amt Ziesar). Dort haben Unbekannte jeweils drei Pakete mit Wellasbest in ein Waldstück gekippt. Laube sprach gegenüber der MAZ von einer „großen Sauerei“. Das Amt Ziesar ist damit von zwei Fällen illegaler Entsorgung betroffen. Am Montag war tonnenweise Asbest bei Wollin entdeckt worden. „Ich kann nur hoffen, dass die Polizei den Übeltätern schnell auf die Schliche kommt“, sagte Amtsdirektor Norbert Bartels der MAZ.

Bei Sanierung demontiert

Bei der Polizeidirektion West in Brandenburg wird derweil weiter mit Hochdruck an der Aufklärung der Asbest-Fälle gearbeitet. Als sicher gilt, dass die Umweltstraftaten im Zusammenhang mit der Sanierung alter DDR-Dächer steht. Wellasbest wurde unter anderem massenhaft zur Eindeckung von LPG-Hallen eingesetzt. In der Region laufen gerade in mehren Betrieben Sanierungsarbeiten, bei denen das Asbest demontiert und durch andere Materialien ersetzt wird. Oben drauf kommen Photovoltaikanlagen.

Polizei geht jedem Hinweis nach

Polizeisprecher Daniel Keip sagte der MAZ: „Die bisherigen Veröffentlichungen haben die Öffentlichkeit für dieses Problem sensibilisiert. Wir gehen jedem Hinweis nach. Auch die neuen Fundstellen wurden bereits dokumentiert. Derzeit wird ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Abladeorten geprüft.“ Seit Tagen werden in den Wäldern Westbrandenburgs Big Bags voller Wellasbest entdeckt. Betroffen sind auch Gemarkungen jenseits der Landesgrenze im Jerichower Land.

Von Bernd Geske und Frank Bürstenbinder