Rehbrücke

In der Arthur-Scheunert-Allee von Bergholz-Rehbrücke haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag Diesel aus einem Lastwagen abgezapft. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, fiel die Tat um 6.44 Uhr auf.

Der Nutzer eines Scania-Lkws entdeckte den aufgebrochenen Tankdeckel. Nach Angaben des Geschädigten wurden insgesamt 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Von MAZonline/rai