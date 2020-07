Mittelmark

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Donnerstag am Autobahndreieck Werder ins Schleudern geraten, als sie in Richtung Potsdam unterwegs war. Der Wagen rammte daraufhin die Leitplanken.

Die 58 Jahre alte VW-Fahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste in Richtung Potsdam kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Von MAZ