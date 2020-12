Auf der A9 bei Klein Marzehns im Landkreis Potsdam-Mittelmark waren am Samstagmorgen drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Ein Lkw war in ein Fahrzeug der Feuerwehr gerast. Die Aufräumarbeiten zogen sich stundenlang hin. Jetzt ist die Autobahn wieder freigegeben.