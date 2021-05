Güterfelde/ Potsdam

In der Nacht zu Montag hat sich auf der L40 bei Güterfelde (Potsdam-Mittelmark) in Richtung Potsdam ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt und medizinisch versorgt werden mussten.

Um kurz nach 1 Uhr war Polizeibeamten auf der L40 zwischen der Auffahrt Ruhlsdorf und der Abfahrt Güterfelde ein beschädigtes Fahrzeug neben der Schutzplanke im Graben aufgefallen.

Nach MAZ-Informationen war der Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen, auf die Leitplanke gefahren und dort mehrere Meter entlang gerutscht, bevor der Pkw von der Schutzbegrenzung in den Straßengraben fiel.

Die Beamten hielten an und sahen sich das Ganze aus der Nähe an. Vor Ort trafen sie auf zwei junge Männer, die offensichtlich in dem Wagen gesessen und sich bei dem Unfall verletzt hatten. Einer der beiden gab sich gegenüber der Polizei als Fahrer aus. Einen Führerschein konnte der 23-Jährige jedoch nicht vorweisen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem fanden die Polizisten während der Unfallaufnahme bei dem 22-jährigen Beifahrer „eine betäubungsmittelähnliche Substanz“. 

Der Pkw ist mehrere Meter über die Leitplanke gerutscht, bevor er nach recht sin den Straßengraben fiel. Quelle: Julian Stähle

Die beiden Insassen des Wagens wurden von den hinzugerufenen Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der Fahrer „unter dem Einfluss berauschender Mittel“ stand, wurde bei ihm eine Blutprobe durchgeführt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Teltow und Güterfelde kümmerten sich um das Wrack und stellten sicher, dass kein Öl oder Benzin ausläuft ins Erdreich gelangt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde wenig später abgeschleppt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug. Quelle: Julian Stähle

Eine Fahrspur wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt, größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab es aufgrund der Uhrzeit jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Quelle: Julian Stähle

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang, sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Von MAZonline