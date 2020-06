Potsdam

Am Mittwochabend hat sich ein Unfall auf der Bahnstrecke von Potsdam nach Golm ereignet. Zwischen den Bahnhöfen Park Sanssouci und Golm wurde die Strecke in beide Richtungen gesperrt.

Die Bahn gibt einen Notarzteinsatz als Grund an. Alle Züge der Linien RE1, RB20 und RB21 fallen auf dem Abschnitt bis auf Weiteres aus.

Anzeige

Dieser Zug der Linie RB20 hatte eine Frau erfasst. Quelle: Detlev Scheerbarth

Weitere MAZ+ Artikel

Der Unfall ereignete sich auf dem Bahndamm an der Kreuzungsstelle von Gleisen in Richtung Golm und in Richtung Werder am Kuhforter Damm. Nach Informationen der Bundespolizei gegenüber der MAZ hat ein Regionalzug der Linie RB 20 um 19.18 Uhr eine Frau erfasst. Die Fußgängerin wurde notmedizinisch versorgt. Der Zustand ist offenbar kritisch. Ein Rettungshubschrauber sollte sie in ein Unfallkrankenhaus fliegen.

Behandelt wird auch der Triebwagenführer. Er steht unter Schock.

Auch die Potsdamer Feuerwehr hat den Unfall via Twitter bestätigt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Im Regionalzug waren 20 Reisende. Sie blieben nach Angaben der Bundespolizei unverletzt, müssen aber im Zug ausharren, der auf freier Strecke steht. Eine Evakuierung ist nicht geplant. Die Bahn wurde gegen 21 Uhr von einem neue Zugführer in Richtung Golm weitergefahren.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Abends.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Alexander Engels