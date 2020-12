Phöben

Der Schaden an zwei Pkw und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A10 bei Phöben ( Potsdam-Mittelmark) am Nachmittag des Silvestertages. In Richtung Hamburg krachten gegen kurz vor 15 Uhr zwei Pkw und ein Lkw zusammen.

Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg zunächst voll gesperrt werden. Quelle: Julian Stähle

Eines der Fahrzeuge drehte sich dabei um 180 Grad und kam erst an der Leitplanke zum Stehen. Zum Glück konnten die nachfolgenden Fahrzeuge noch rechtzeitig stoppen. Einer der Insassen wurde bei dem Zusammenprall verletzt.

Die A10 war rund 40 Minuten voll gesperrt. Die Autobahnpolizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von MAZonline