Glindow

Der Fahrer eines mit Flüssigpropangas beladenen Gefahrguttransporters fuhr am Dienstagmorgen auf der B 10 zwischen der Anschlussstelle Glindow und dem Dreieck Werder auf einen Sattelzug auf: Er hatte nicht bemerkt, dass der Lkw am Stau-Ende abbremste. Der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Zum Glück wurde niemand verletzt und der Tank blieb unbeschädigt. Der Stau reichte bald bis zum Autobahndreieck Potsdam zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Sattelzug war nur leicht beschädigt und konnte weiterfahren, der Gefahrguttransporter nicht.

Von MAZonline