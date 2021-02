Unfall bei Beelitz: Traktor überschlägt sich auf L88 – Zwei Personen schwer verletzt

Beelitz

Heftiges Unfallbild nach einem schweren Zusammenprall zwischen einem VW Golf und einem Traktor auf der L88 bei Beelitz in Höhe der Bundeswehrkaserne im Landkreis Potsdam-Mittelmark: Ein Rentner (79) fuhr mit seinem Golf aus bislang ungeklärter Ursache so heftig auf das Heck des Traktors auf, dass das landwirtschaftliche Fahrzeug ausgehebelt wurde, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der VW wurde durch eine am Traktor angebrachte Egge im Frontbereich komplett zerstört.

Retter kannten Unfallopfer

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer, aber laut Polizei nicht lebensbedrohlich verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Retter war es ein besonders belastender Einsatz, da es sich bei dem Traktorfahrer um einen Kameraden aus der Freiwilligen Feuerwehr handelt. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Rettungs- und Bergearbeiten bis 14:00 Uhr voll, anschließend halbseitig gesperrt werden. Weitere Ermittlungen zum Unfall laufen.

