Kleinmachnow

Im Frühberufsverkehr hat es am Montagmorgen in Kleinmachnow einen Frontalzusammenstoß zweier Autos gegeben. Nach Polizeiinformationen ereignete sich die Kollision um 6.44 Uhr in Höhe des Stolper Weges. Die Unfallursache war am Vormittag noch unklar und wird derzeit ermittelt. Die Autos stammen aus Brandenburg und Potsdam-Mittelmark.

Von maz-online