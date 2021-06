Unfall mit zwei Mopedfahrern in Damsdorf: beide schwer verletzt

Damsdorf

Am Donnerstag gegen 17 Uhr ereignete sich in Damsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Beide waren zuvor auf einem Moped auf der Damsdorfer Hauptstraße in Richtung der Kreuzung zur Lehniner Straße unterwegs, berichtet die Polizei.

Obwohl er an der Kreuzung stoppte, übersah der Mopedfahrer (16) offenbar einen VW Passat, der sich auf der Lehniner Straße der Kreuzung näherte. Der 16-Jährige fuhr an und überquerte die Kreuzung in Richtung Göhlsdorfer Straße.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW, woraufhin die beiden auf dem Moped stürzten und schwer verletzt wurden. Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um die beiden 16-Jährigen und brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die 62 Jahre alte VW-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. Der Sachschaden übersteigt 8000 Euro.

Von MAZ