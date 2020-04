Unfall oder Mordversuch: Verteidiger stichelt gegen Staatsanwalt

Kloster Lehnin/Potsdam

Nach coronabedingt fast sechswöchiger Unterbrechung hat das Potsdamer Schwurgericht den Prozess gegen Michael K. (37) aus Kloster Lehnin an diesem Montag fortgesetzt. Er selbst verzichtet zunächst auf eine Stellungnahme. Dafür ergriff sein Verteidiger das Wort.

Der Staatsanwalt wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor, begangen am 6. August 2019. Nach dessen Darstellung wollte er die eigene Ehefrau (32) mit einem absichtlich herbeigeführten Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Michelsdorf und Golzow heimtückisch umbringen.

Trennungsabsicht der Ehefrau

Weil die Frau an dem Ende der gemeinsamen Ehe festhielt und sich von ihm trennen wollte, habe Michael K. seinen Wagen in einer Rechtskurve der Landstraße bei mindestens Tempo 70 unerwartet nach links gesteuert in Richtung eines Straßenbaums, das Lenkrad losgelassen und mit dem Ausruf „Tschüss“ die Fahrertür geöffnet.

Seine Ehefrau soll vom Beifahrersitz aus mit einem Griff ins Lenkrad den Zusammenstoß mit dem nächstgelegenen Straßenbaum verhindert haben. Das Auto sei erst ein Stück weiter gegen einen anderen Baum geprallt. Fahrer und Beifahrerin wurden schwer verletzt, überlebten aber beide.

Unglücksstelle mit Drohne abgefahren

Am zweiten Sitzungstag betrachteten die Prozessbeteiligten im Landgericht Potsdam, die Unfallstelle beziehungsweise den Tatort nahe der Abzweigung nach Oberjünne.

Die Polizei ist die Unfallstrecke im Nachhinein noch einmal abgefahren und hat den Verlauf der Straße bis zum mutmaßlich angesteuerten Straßenbaum aus etwa 4,50 Meter Höhe mit einer Drohne für das Gericht gefilmt. Sehr viel zeigen diese Bilder allerdings nicht.

Dass es dort den Unfall gegeben hat, ist allseits unstrittig. Die Kernfragen des Prozesses lauten: War der Unfall in Mordabsicht vorsätzlich herbeigeführt und lässt sich das nachweisen?

Verteidiger: Anklage unhaltbar

Um solche Fragen zu beantworten, sollen mehrere Sachverständige an folgenden Prozesstagen im Mai gehört und ihre Einschätzungen zum Geschehen eingeholt werden.

Der angeklagte Familienvater macht derzeit von seinem Schweigerecht Gebrauch. Für seinen Verteidiger Oliver Milke ist indes klar: „Die Anklage ist unhaltbar, weil die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Einseitigkeit und Fehlern durchzogen sind.“

Sticheleien

Milke stichelt gegen den Staatsanwalt und dessen „vage Behauptungen zu einem Tötungsmotiv“. Er erwartet nicht, dass der Ankläger seine Sicht der Dinge wird erhärten können. Vielmehr werde er „einen nachvollziehbaren widerspruchsfreien Tatablauf zu einer Vorsatztat schuldig bleiben“.

Dass das Geschehen in der fraglichen Rechtskurve das Leben beider Eheleute nachhaltig verändert hat, daran hat auch Verteidiger Milke keinen Zweifel. Mit der Konsequenz der endgültigen Trennung des Ehepaares.

Etliche Zeugen und Gutachter

Der Rechtsanwalt erwartet vom Gericht die Prüfung, ob die Tat spontan war, unüberlegt und in affektiver Erregung ausgeführt.

„Am Ende wird die Staatsanwaltschaft mit leeren Händen vor dem Schwurgericht stehen“, sagte Oliver Milke in seinem „Opening Statement“ vor Beginn der Beweisaufnahme.

Mit einem Urteil wird derzeit erst im Juni gerechnet. Bis dahin werden an mehreren Prozesstagen etliche Zeugen und Gutachter gehört.

Von Jürgen Lauterbach