Nuthetal

In Philippsthal ( Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr eine Beetle-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten, weil die Sonne sie plötzlich blendete, meldete die Polizei am Sonntag. Die 53-jährige Frau verlor auf der L79 zwischen Drewitz und Saarmund die Kontrolle über ihren VW und stieß im Gegenverkehr mit einem Laster mit Anhänger zusammen. Sie verletzte sich dabei und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von Rainer Schüler