Ungereimtheiten um Corona-Fall im Lehniner Rathaus

Kloster Lehnin

Wer wusste wann was vom Ausbruch der Corona-Pandemie im Lehniner Rathaus? Wie berichtet, hatte Bürgermeister Uwe Brückner am Montag, 25. Mai, informiert, dass „eine Mitarbeiterin aus der Gemeindeverwaltung positiv getestet worden ist.“

Die Mitarbeiterin ist die Schwester der an Covid-19 erkrankten Erzieherin aus der Kita Reckahn. Dort hatte das Virus unter den Erzieherinnen und Kindern grassiert. Eltern und Kinder waren in der Folge erkrankt, ein zweijähriges Kind musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden und war der erste Corona-Fall in der Brandenburger Kinderklinik, die dafür einen Flügel ihrer Kinderklinik hatte sperren müssen.

Anzeige

Nach dem Abstrich zur Arbeit

Nach MAZ-Informationen wurde die Rathausmitarbeiterin und zwei mit ihr zusammenarbeitende Mitarbeiterinnen offenbar am Wochenende nach dem 15. Mai aufgefordert, einen Corona-Abstrich machen zu lassen. Dem Vernehmen nach informierte das Gesundheitsamt des Kreises die Schwester der Erzieherin bereits am 17. Mai, dass auch bei ihr der Test positiv auf Covid-19 angeschlagen habe.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Frage ist warum dann alle drei Mitarbeiterinnen am Montag, 18. Mai, jedoch im Rathaus zur Arbeit erschienen. Die infizierte Schwester der Erzieherin kam Dienstag nicht mehr zum Dienst, ihre beiden Kolleginnen, die letztlich negativ getestet wurden, waren da.

Das Gros der Mitarbeiter, die sich in dem kleinen Rathaus täglich begegnen, erfuhr erst am Montag, 25. Mai, dass sie mit einer erkrankten Kollegin zusammengearbeitet hatten.

„Herr des Verfahrens ist das Gesundheitsamt.“

Bürgermeister Uwe Brückner ließ nun die MAZ wissen, er könne „weder bestätigen noch dementieren“ dass das Gesundheitsamt schon eine Woche zuvor die Kollegin zum Abstrich aufgefordert habe: „Herr des Verfahrens ist das Gesundheitsamt.“

Auf die Frage, wann er von den Ergebnissen der Abstriche erfuhr, schreibt Brückner: „Kenntnis von der Aufforderung zum Testen hatte ich nicht. Ich war informiert, dass bei der infizierten Mitarbeiterin am Ende der 21. Kalenderwoche ein Test vorgesehen ist. Am Wochenende erhielt ich Kenntnis von dem positiven Testergebnis.“

Dass die beiden anderen negativ getestet worden seien, erfuhr er erst am Montag, 25. Mai, wie er schreibt. Glaubhaft klingt es nicht, dass Brückner erst am 22. Mai, also zum Ende der 21. Woche davon erfahren haben will, dass seine Mitarbeiterin infiziert und erkrankt war, wo sie doch schon am 19. Mai nicht mehr zur Arbeit erschien.

„Die Mitarbeiterin war symptomfrei“

Und gleichzeitig schreibt er auf die Frage, warum die Mitarbeiterinnen nach dem Abstrich am 18. Mai noch arbeiteten: „Die Mitarbeiterin war symptomfrei“ und habe, anders als sonst, in einem „abgesetzten Büro allein gearbeitet“. Dass er die Mitarbeiter erst am 25. Mai informiert habe, sei im Übrigen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises erfolgt.

Auf die Frage, wer das Büro der erkrankten Kollegin gereinigt habe, lässt Brückner wissen: „Eine Reinigung des in Rede stehenden Büros ist am 19. und 20. Mai durch Mitarbeiterinnen der Gemeinde erfolgt. Dann sei es noch einmal fachgerecht durch Externe am 25. Mai desinfiziert worden.

Sorgen sind nachvollziehbar

Wohl ahnend, dass weder die Reinigungskräfte noch die Mitarbeiter wussten, dass die zu reinigenden Räume kontaminiert sein konnten, hat der persönliche Referent Brückners jetzt ein Schreiben verschickt, aus dem ersichtlich wird, wie lange sich Corona-Viren auf Oberflächen halten.

Auf die Nachfrage, ob seine Mitarbeiter Angst haben, gibt sich Brückner fürsorglich: „Es ist nachvollziehbar, wenn sich die Mitarbeiterinnen Sorgen machen. Das betrifft vor allen Dingen Erzieherinnen.“ Nun würden mit all jenen, die dienstlichen Kontakt mit positiv getesteten Mitarbeitern hatten, persönliche Gespräche geführt und es „besteht ein regelmäßiger Austausch.“

Das mit dem Austausch nimmt man ernst in Kloster Lehnin. Noch am Freitag, 15. Mai, traf sich Uwe Brückner zeitgleich mit allen Kita-Leiterinnen zum Austausch im Rathaus. Mit dabei dem Vernehmen nach auch die Leiterin der Kita Reckhahn, in der in der Woche bereits die Erzieherin positiv getestet worden war.

Von Benno Rougk