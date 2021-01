Unter Drogen und Alkohol ohne Führerschein durch Schäpe

Beelitz

Während ihrer Streife fiel Beelitzer Polizisten in der Nacht zum Dienstag ein VW mit lettischem Kennzeichen in der Ortschaft Schäpe auf. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorlegen, er erweckte außerdem den Anschein alkoholisiert zu sein und unter Drogen zu stehen. Beide mobile Tests bestätigten den Verdacht: Der Atemalkoholwert lag bei 0,78 Promille; der Drogentest schlug positiv auf Kokain an. Der Fahrer musste zur Blutprobe. Die Beamten fertigten auch eine Anzeige gegen den Fahrzeughalter.

Von MAZonline