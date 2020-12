Unverwüstlicher DJ Deddy: Nach Corona sehen wir uns wieder

Brandenburg/Briest

Was macht eigentlich DJ Deddy? Der in Briest geborene Detlef Lober gehört zu den Urgesteinen der heimischen Unterhaltungsszene. Im Gespräch mit der MAZ berichtet der gelernte Metallurge, Entertainer und Discjockey über sein Silvester 2020, die kaputte Disco-Szene in Brandenburg und seine Hoffnungen für die Zeit nach Corona.

Herr Lober, mal ehrlich, was geht ab Silvester?

Nix da. Die Lage ist zu ernst für irgendwelche Bunkerpartys. Normalerweise bin ich zum Jahreswechsel in der Neuen Mühle unter Vertrag. Nun wird alles anders. Zum ersten Mal erlebe ich Silvester nicht am Reglerpult, sondern in trauter Zweisamkeit mit meiner Liebsten. Aber ganz ehrlich, wäre Corona heute vorbei, würde ich noch am Abend meine Technik aufbauen. Ich bin Stand-by!

Spaß beiseite, wie gehen Sie mit der coronabedingten Zwangspause um?

Ich habe 1994 mein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist sogar mehr – eine Leidenschaft. Da ist doch klar, dass ich unter der Situation leide. Was sollte es schlimmeres für eine Band oder einen Discjockey geben, als keine Mugge mehr zu haben? Die letzten großen Partys waren um den Frauentag, dann war über Nacht Schluss. Im Sommer habe ich in Nahmitz und bei ein paar anderen privaten Feiern Musik gemacht. Das war es dann auch schon. Volksfeste wurden alle abgesagt. Seit dem zweiten Lockdown läuft gar nichts mehr.

Beim Musik auflegen mischen Sie sich gerne unters Volk. Spüren Sie heute, dass die Menschen etwas vermissen?

Hunderprozentig. Tanzen, singen, fröhlich sein – das fehlt uns allen. Und das wollen die Leute auch wieder haben. Dreimal zum Beispiel wurde das Siedlerfest im Turnerheim verschoben. Das zieht natürlich runter. Doch zum Glück bin ich Optimist hoch zehn. Wenn einer unkt, heute regnet es, dann freue ich mich auf die Sonnenstrahlen zwischendurch. Wichtig ist, dass jetzt geimpft wird. Ich glaube nach Ostern wird sich die Lage deutlich entspannen. In jedem Fall sehen wir uns nach Corona wieder.

Was hat die Pandemie aus der Disco-Szene in Brandenburg gemacht?

Sagen wir mal so, Corona hat den kläglichen Rest erledigt. Den stationären Discotheken in der Stadt ging schon lange vor der Pandemie die Luft aus. Nichts ist von den Tanztempeln am Schützenworth, in Wust und Klein Kreutz geblieben. Ich selbst habe 13 Jahre Musik im Castell in Hohenstücken gemacht. Alles vorbei. Doch nach jeder Krise gibt es Mutige, die wieder von vorn anfangen. Ich werde jedenfalls dabei sein, und auflegen, was die Leute hören wollen.

Sie sind in Briest geboren. Was verbindet DJ Deddy noch mit dem Dorf an der Havel?

Auf jeden Fall viele schöne Sommerfeste mit fröhlichen Menschen. Es ging da immer familiär zu. Für mich war das Briester Sommerfest das kleine Fischerjacobi. Ich hoffe, dass es im kommenden August ein Comeback gibt.

Stimmt es, dass sich Ihr Lebensmittelpunkt inzwischen außerhalb von Brandenburg befindet?

Nicht ganz. Ich habe immer noch eine Wohnung in Brandenburg und bin für meine Fans da. Allerdings hat mich die Liebe nach Eisleben verschlagen, mache auch dort in normalen Zeiten Musik. Ich bin zum Pendler geworden.

Wie schafft es DJ Deddy immer noch so blendend auszusehen?

Also ich habe nichts machen lassen. Sport ist mir dafür sehr wichtig. Normalerweise gehe ich mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Jetzt tut es der Crosstrainer oder ein Waldlauf. Dass ich ausgeschlafen und fit bin, liegt wohl auch an den Genen. Mein unvergessener Vater Kurt Lober, der 2011 verstarb, stand noch mit 88 Jahren als Fritze Bollmann auf der Bühne.

Welches wird die erste Nummer sein, die Sie nach Corona in der Öffentlichkeit auflegen?

Eine Befreiung, die richtig gute Laune macht: „Summer of ’69“ von Bryan Adams.

Interview: Frank Bürstenbinder

Von Frank Bürstenbinder