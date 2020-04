Potsdam-Mittelmark

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter aus. Die Fallzahlen steigen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie werden strenger. Die Nachrichtenlage ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für den Landkreis Potsdam-Mittelmark und die Kommunen dort finden Sie hier im Überblick.

Keine weiteren Toten in den vergangenen drei Tagen

Die Zahl der Toten bleibt im Landkreis weiterhin bei elf. Das teilte der Krisenstab des Kreises am Sonntag mit. Insgesamt vier Tote hat Werder ( Havel) zu beklagen. Die anderen Verstorbenen stammen aus Beelitz (2), Kleinmachnow (1), Bad Belzig (1), Kloster Lehnin (1) sowie aus dem Amt Niemegk (1) und dem Amt Brück (1).

Weitere Senioreneinrichtung in Werder betroffen

Die Tendenz, dass Werder zum Epizentrum des Viruses im Landkreis wird, setzt sich indes fort. So ist nach gestriger Aussage des Landkreises eine weitere Seniorenpflegeeinrichtung betroffen, der „Senioren- und Pflegewohnpark Blütentraum“. Wie viele Bewohner tatsächlich und wie stark erkrankt sind, konnte die Landkreissprecherin nicht sagen. Sie bestätigte lediglich, dass in den vergangenen Tagen etwa 100 Tests gemacht wurden und dass die Ergebnisse dieser Tests noch nicht vorlägen. Auch die Einrichtung selbst konnte bis Sonntagabend keine näheren Auskünfte geben.

287 bestätigte Infektionen

Die Zahl der auf das Coronavirus positiv Getesteten stieg im Vergleich zum Vortag um 14 auf 287. 61 (sechs mehr als am Vortag) davon werden stationär behandelt, drei Patienten müssen beatmet werden. Allein 70 infizierte Patienten sind Werderaner. In Kleinmachnow haben sich 45 Menschen infiziert, in Teltow sind es 35, in Stahnsdorf 16, in der Gemeinde Schwielowsee sind es 16, in der Gemeinde Michendorf 14 und in Nuthetal elf. Am geringsten hat sich das Corona-Virus bisher im Amt Ziesar (1), in Wusterwitz (3) und in Wiesenburg (2) ausgebreitet. Die Zahl der Genesenen liegt im gesamten Landkreis derzeit bei 22.

Lage im Haus am Zernsee

Die Sprecherin des Landkreises betont, dass die steigende Zahl von Infizierten in Werder nicht mit dem Ausbruch des Coronaviruses in der Seniorenpflegeeinrichtung Haus am Zernsee in Zusammenhang steht. „Dort ist die Situation zahlenmäßig unverändert“, sagt sie. Aktuell sind damit 16 Bewohner und sechs Mitarbeiterinnen der Einrichtung positiv auf Covid-19 getestet worden.

In amtlich angeordneter häuslicher Quarantäne befinden sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark 116 Männer, Frauen und Kinder (Vortag: 138). Die Zahl der Verdachtsfälle ist auf 1324 gestiegen (Vortag: 1307).

Zudem hat die Sprecherin des Landkreises mitgeteilt, dass die Kreisverwaltung Bedarf an Verwaltungspersonal der Bundeswehr zur Unterstützung angemeldet hat. Der Einsatz von Bundeswehrpersonal ist in der aktuellen Krisensituation möglich. So könnte es unter anderem für Telefonabfragen oder andere Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Corona-Krise eingesetzt werden.

