Werder

Update: Die derzeit voll gesperrte Phöbener Straße in Werder wird nach Angaben der Stadt am Freitag gegen 14 Uhr wieder frei gegeben. Auf Höhe des Bahnübergangs ist bei Arbeiten an einem Hausanschluss am Donnerstagnachmittag die Abwasserhauptdruckleitung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) beschädigt worden. Wie berichtet, wurde die Straße zwischen Kesselgrundstraße und dem Kreisverkehr zu den Havelauen gesperrt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umleitung über Kemnitz ausgeschildert

Die Stadt bittet die Autofahrer, die Sperrung bis zur Freigabe der Straße am Nachmittag weiter weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung über Kemnitz wird ausgeschildert, für Lkw gibt es auf der Umleitungsstrecke eine Tonnagebegrenzung bis 24 Tonnen. Wegen weiterer Arbeiten an der Fahrbahndecke ist auch in der kommenden Woche noch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Beide Fahrspuren sollen aber frei bleiben, so die Stadtverwaltung.

Von MAZonline