Berlin

Gestanden hatte er schon zu Prozessbeginn. Jetzt ist das Urteil gegen Sinisa K. da: Das Landgericht Berlin hat den wegen Vergewaltigungen und Körperverletzungen angeklagten 30-Jährigen am Montagmittag zu 14 Jahren Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Damit folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Sinisa K. werden sechs Vergewaltigungen vorgeworfen, eine davon bei einem minderjährigen Opfer, außerdem eine versuchte Vergewaltigung, Körperverletzung, Drohungen. Einen Monat lang hat er die Region in Atem gehalten: Der erste Angriff fand am 12. Juni in Wannsee auf ein minderjähriges Opfer statt, der letzte am 15. Juli in Potsdam – der Auslöser für die schließlich erfolgreiche Festnahme.

Der Mann soll die Opfer von hinten gepackt, gewürgt, mit einem Schraubendreher oder Messer bedroht, sie in entlegenere Gebiete gezerrt und vergewaltigt haben. In einem Fall hätten Hilferufe der Frau, ihre heftige Gegenwehr und die Anwesenheit eines Campers die Vollendung der Tat verhindert. Das Gericht sah die Vorwürfe als erwiesen an.

Von Konstanze Kobel-Höller