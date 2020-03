Neuseddin

Im Birkenweg in Neuseddin machte am Samstagnachmittag ein Bürger einen überraschenden Zufallsfund. In einer Lagerhalle entdeckte er sein seit Februar vermisstes Auto – und einen möglichen Tatverdächtigen dazu.

In der Lagerhalle standen außer dem als gestohlen gemeldeten Volkswagen auch andere Autos. Die Polizisten des Polzeireviers Beelitz konnten zwar keine weiteren gestohlenen Autos finden, aber den Volkswagen des Geschädigten sicherstellen – und dazu in der Halle mehrere Personen antreffen.

Der 26-jährige Mieter der Lagerhalle gilt als tatverdächtig und wurde einer Identitätsfeststellung unterzogen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline/jru