Vereine hadern mit den Öffnungszeiten der neuen Sporthalle in Stahnsdorf

Stahnsdorf

Die neugebaute Sporthalle in der Stahnsdorfer Mühlenstraße darf für den Vereinssport nicht mehr so lange genutzt werden, wie dies bei den anderen Sporthallen in der Region der Fall ist. Das kritisierten Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport auf ihrer vergangenen Sitzung. „Die bei der Inbetriebnahme der Halle erteilte Auskunft, dass die Nutzung der Halle um 21 Uhr zu beenden ist, kam für alle überraschend“, so Gemeindevertreter Michael Grunwaldt (Bürger für Bürger) im Ausschuss. Die Vereine treffe diese Regelung „gewaltig“.

Derzeit dürfen Vereine die vor kurzem eröffnete Zweifeld-Turnhalle werktags bis 21 Uhr und an den Samstagen bis 18 Uhr nutzen. In der alten Turnhalle auf dem Gelände der Lindenhof-Grundschule war die Nutzung jedoch bis 22 Uhr erlaubt, erklärt Martina Weigel. „Diese eine Stunde mehr jeden Abend fällt bei unseren Trainingsgruppen ziemlich stark ins Gewicht“, so die Vereinsvorsitzende des TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow.

Allein in der Abteilung Tischtennis erbringen dreizehn Teams regelmäßig beachtliche sportliche Erfolge in der Kreis- und Landesklasse sowie in der Landes- und Oberliga. Der Aufbau und das korrekte Ausrichten der 16 Tischtennisplatten in der Halle vor Trainingsbeginn dauert jedes Mal 30 bis 45 Minuten. Für die Erwachsenen beginne der Spielbetrieb zudem erst ab 19 Uhr, da „die Sportler ja alle berufstätig sind und Familie haben“, sagt Weigel.

Hallennutzung verursacht „übermäßigen“ Lärm

Wie die Gemeindeverwaltung auf MAZ-Anfrage mitteilt, ließen „Nebenbedingungen der Baugenehmigung“ derzeit die Nutzung lediglich bis 21 Uhr zu. Einer der Gründe für diese Bedingungen soll dem Vernehmen nach der Schutz der Anwohner vor durch die Hallennutzung verursachtem, übermäßigem Lärm sein. Die neue Halle liegt jedoch am östlichen Rand des Wohngebietes und nicht mehr wie die alte mittendrin. Der TSV sei daher davon ausgegangen, dass die bisherigen Nutzungszeiten auch für die neue Halle gelten.

Die neue Turnhalle in Stahnsdorf. Quelle: Madlen Pilz

Alex Bartelt, Leiter der Abteilung Tischtennis beim TSV, sucht nun das Gespräch mit der Verwaltung. Diese steht einer gemeinsamen Lösung offen gegenüber. „Wie im Ausschuss bereits zugesagt wurde, wird die Gemeinde prüfen, was für eine Erweiterung der Nutzungszeit notwendig wäre“, so Stahnsdorfs Pressesprecher Stephan Reitzig.

Ausrichtung der Tischtennis-Landesmeisterschaften in Sicht

Da die Sportanlagen im Eigentum der Gemeinde durch die Vereine „derzeit optimal ausgenutzt“ würden, ist TSV-Vorsitzende Weigel dankbar, dass der Verein die neue Halle an allen Wochentagen nutzen darf. Die Abteilung Gymnastik hat bislang nur in Kleinmachnow und Teltow trainiert, jetzt könne das Angebot um Zeiten in Stahnsdorf erweitert werden, so Weigel. Aber auch Erwachsenen-Gruppen für den Breitensport sind vereinsintern im Gespräch. Im Tischtennis sei das Interesse gerade bei Kindern und Jugendlichen groß. „Wenn wir die Halle länger nutzen könnten, würden wir sofort weitere Gruppen eröffnen“.

Die neue Halle böte dem Verein viele Möglichkeiten, erklärt Weigel, „da wir von Anfang an von der Gemeinde in die Planungen miteinbezogen wurden“. Die Bedarfsanforderungen für den Tischtennissport, etwa ein griffiger Bodenbelag, spezielle Verdunkelungslamellen oder LED-Beleuchtung, seien alle berücksichtig worden, freut sich Tischtennisspieler Bartelt, dessen Abteilung bereits Anfragen vom Tischtennisverband zur Ausrichtung von Landes- und Norddeutschen Meisterschaften erhalten hat. Dies sei sowohl eine Auszeichnung für den Verein, als auch die Sportfreundlichkeit der Gemeinde, betont er.

Doch dafür müsse bei den Nutzungszeiten noch etwas nachgebessert werden. „Unser Verein ist bereit und der Verband wartet nur darauf, dass wir sagen, jetzt kann es auch in Stahnsdorf losgehen“, so Bartelt.

Von Madlen Pilz