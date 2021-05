Teltow

Mit ihrer Zukunft setzt sich Teltow auseinander: Das Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) aus 2008 soll fortgeschrieben werden, nächste Woche ist es Thema der Stadtverordnetenversammlung. Was sperrig klingt, enthält tatsächlich den Fahrplan für Verkehr, Wohnen, Wirtschaft und Soziales. Was ist also geplant? Und was ist schon geschehen?

Welche Punkte aus dem INSEK wurden bisher umgesetzt?

Beispiele für realisierte Maßnahmen sind etwa die Ausweisung der Rieselfelder als „Geschützter Landschaftsbestandteil“, die Neuordnung des Umfeldes des Regionalbahnhofes etwa mit einem Park-and-Ride-Parkplatz oder die Sanierung der Altstadt. Außenanlagen des Jugendtreffs Teltow wurden ebenso angelegt wie ein neuer Spielplatz an der Schönower Straße. An der Potsdamer Straße wurden zwischen Puschkinplatz und Hollandweg der öffentliche Straßenraum umgestaltet und Tempo 30 festgelegt, punktuell wurden Baulücken geschlossen. Mit Fertigstellung der Nordspange wurde außerdem die Innenstadt entlastet.

Wo ist Nacharbeit nötig?

Die Umgestaltung des Straßenraums sowie die Stadtbildpflege des Ruhlsdorfer Platzes wurden noch nicht umgesetzt, auch die bauliche Entwicklung des Platzes und die Einrichtung eines Stadtteilbüros für das Wohnumfeld sind noch nicht erfolgt. Zum Rad- und Wanderweg am Teltowkanal sowie zur Wiederherstellung der Teltow-Werft-Brücke gibt es noch keine Entscheidungen, ebenso zum Ausbau von Rad-, Reit- und Wanderwegen oder zur Gestaltung von Aussichts- und Aufenthaltspunkten. Der Ausbau von Siedlungsstraßen in Sigridshorst, Seehof und Ruhlsdorf ist im Verfahren, während die Neubebauung in Zusammenhang mit einer Gestaltungskonzeption für Ruhlsdorf bisher gar nicht erfolgt ist.

Für welchen Zeitraum soll das neue INSEK gelten?

Die Fortschreibung des INSEK soll Aussagen bis 2035 machen.

Wie möchte Teltow die Stadt als Wohnstandort fördern?

Breitbandinternet in den Wohngebieten soll dringend ausgebaut werden, außerdem setzt die Stadt auf mehr soziale Kontakte: Sie möchte rasch zusätzliche Familienzentren oder Mehrgenerationenhäuser sowie Begegnungsräume in Wohnquartieren einrichten. Für den Bau mietpreisgebundener Wohnungen sollen Flächen gesichert werden und die Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie soll aktualisiert werden.

Teltow wächst weiter Das vorige INSEK wurde 2008 erstellt, da hatte Teltow 21 226 Einwohner. Für 2030 wurden damals 26 736 Einwohner prognostiziert – eine Vorhersage, die heute schon durch die Realität überholt ist, leben doch bereits knapp 28 200 Menschen in der Stadt. Für 2030 sagte das Land vor drei Jahren 30 490 Einwohner voraus. Weiterhin wird mit einem hohen Zuzug gerechnet, sowie mit einem Wachstum innerhalb der Altersgruppe der Über-65-Jährigen, auch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen werden in Teltow in den kommenden Jahren stark vertreten sein.

Was erwartet die Wirtschaft?

Kurzfristig soll ein Wirtschaftsförderer eingestellt werden und eine Strategie zur Profilschärfung der Wirtschaft und Forschung entwickelt werden. Kinder und Jugendliche sollen stärker bei der Berufswahl unterstützt werden. Für das Areal Teltower Straße/Stahnsdorfer Straße/Ritterhufen ist ein neuer Gewerbestandort geplant.

Wie möchte sich Teltow in Sachen Verkehr entwickeln?

Kurzfristig soll ein Verkehrsplaner eingestellt werden und ein Verkehrskonzept soll auch den ruhenden Verkehr, E-Mobility und den Umweltverbund betrachten. Möglichst rasch sollen ein Rahmenkonzept zum Radverkehr umgesetzt und der rund fünf Kilometer lange Radwegeausbau auf der Trasse des ehemaligen Industriebahngleises errichtet werden. Die Wegeverbindung zwischen Seehof und dem S-Bahnhof Lichterfelde Süd ist ebenfalls mit kurzfristig angegeben wie ein Konzept für ein Park-and-Ride-Parkhaus am S-Bahnhof Teltow sowie der behindertengerechte Umbau sowie die Überdachung der Bushaltestellen.

Was plant die Stadt mit seinen Freiräumen?

Teltow möchte mögliche Ausgleichsflächen prüfen und ein Solar- und Gründachkataster erstellen. Mittelfristig wünscht sich die Stadt einen eigenen Anleger für die Fahrgastschifffahrt.

Wie werden die Bereiche Freizeit und Tourismus gestärkt?

Konzepte für den Ausbau von Reit- und Wanderwegen, für die Freiflächen am Teltowkanal, eine Machbarkeitsstudie für eine Mehrzweckhalle, die Einrichtung einer öffentlichen Toilette – das sind die Vorhaben, die kurzfristig und mit höchster Priorität im Entwurf aufgelistet sind. Der Bau der regionalen Schwimmhalle findet sich mittelfristig hier.

Was hat im Bereich „Altstadt mit Umgebung und Bahnhofsumfelder“ höchste Priorität?

Für den Bereich Ruhlsdorfer Platz soll kurzfristig ein Bebauungsplan aufgestellt werden, damit dieser umgestaltet werden kann. Auch der Bereich der Biomalzfabrik und ihr Umfeld sollen ein städtebauliches Entwicklungskonzept erhalten, ebenso das Quartier hinter dem Regionalbahnhof (mit den Güterbahnhofsflächen).

Kommt auch Ruhlsdorf vor?

Für den Ortsteil sind eine Entwicklungskonzeption für den Ortsteil sowie die Umgestaltung des Gutsparks vorrangig, mittelfristig sollen Bereiche an den Rieselfeldern für Picknicks aufbereitet sowie der Sportstandort ausgebaut werden.

