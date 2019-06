Werder

Ein Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich am Sonnabend auf dem Kugelweg in Werder/Havel ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat der 56-jährige Fußgänger gegen 15.45 Uhr unvermittelt zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch die Straße. Der 31-jährige Quadfahrer versuchte noch auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wobei beide zum Teil schwer verletzt wurden. Der Fußgänger erlag am Sonntagmorgen seinen Verletzungen.

Von LR Potsdam