Teltow

Im Streit um die Nutzung eines Einkaufswagen s kam es am Dienstagnachmittag vor einem Supermarkt in der Teltower Oderstraße zu einem Handgemenge zwischen zwei Frauen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es in dem Markt zuvor zwischen einer 36-jährigen Kundin und dem Marktleiter zu einer Diskussion gekommen, weil die Frau offenbar nicht – wie vorgeschrieben – einen Einkaufswagen genommen hatte. Nach Angaben des Marktleiters hatte sie sich geweigert, einen Wagen zu holen, bevor sie schließlich nach mehrmaliger Aufforderung das Geschäft verließ.

Zwei Verletzte mussten behandelt werden

Vor dem Supermarkt sei es dann zu einem Handgemenge zwischen der Frau und einer 48-jährigen Angestellten des Marktes gekommen, die dem Marktleiter zu Hilfe geeilt war. Bei der Auseinandersetzung wurden die Kundin und die Angestellte leicht verletzt. Beide wurden von Rettungskräften behandelt. Die eingesetzten Polizisten nahmen wechselseitige Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Von MAZonline