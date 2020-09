Brandenburg/H

Die Angehörigen des vermissten Schülers aus Kirchmöser können aufatmen. Der 15-Jährige ist wohlbehalten gefunden worden. Beamte der Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfalen entdeckten den Schüler an der Autobahn bei Dortmund. Vermutlich hat sich der Junge als Tramper bis dahin durchgeschlagen. Abgehauen ist der Jugendliche, nachdem er mit dem Auto seines Vaters eine unerlaubte Tour gemacht und dabei einen Unfall gebaut hat.

„Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Mehr könne er deswegen zu dem Unfall selbst nicht sagen, nur dass der Wagen dabei leicht beschädigt wurde.

Anzeige

Seit dem 27. August vermisst

Der Schüler war zuletzt am 27. August morgens gesehen worden. Danach fehlte jede Spur von ihm. Am Abend meldet ihn der Vater bei der Polizei als vermisst. Am Freitagvormittag meldete sich der Junge noch einmal per Whatsapp. Danach war sein Handy nicht mehr zu erreichen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir leiten jetzt wegen des Unfalls ein gesondertes Ermittlungsverfahren ein“, so der Polizeisprecher. Dass der Jugendliche nach dem Crash untergetaucht sei aus Angst vor den Konsequenzen seines Tuns, „wäre eine mögliche Erklärung“, so Bergholz.

Von Marion von Imhoff