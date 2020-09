Kloster Lehnin/Potsdam

Der Strafprozess gegen einen 37 Jahre alten Familienvater neigt sich dem Ende zu. Am vorletzten Prozesstag vor dem Schwurgericht Potsdam bricht der Angeklagte aus Kloster Lehnin unter seiner Maske in Tränen auf, hört kaum auf zu schluchzen. Mitten im Plädoyer seines Verteidigers.

Michael K. ist angeklagt, weil er nach Überzeugung von Staatsanwalt Knut Kreschel am 6. August 2019 versucht hat, seine Ehefrau umzubringen.

Nach der Befragung von rund zwanzig Zeugen und fünf Gutachtern hält der Ankläger den Mann für überführt. Mit Tötungsvorsatz habe er seinen Polo auf der Landstraße zwischen Michelsdorf und Golzow gegen einen Straßenbaum lenken wollen.

Staatsanwalt: Er wollte sie ermorden

Der Staatsanwalt: „Der Vorwurf steht sicher fest: Er wollte Sandra K. ermorden.“ Das Motiv ist für den Staatsanwalt klar. Die Frau wollte sich von dem passionierten Jäger trennen, mit dem sie seit 2008 zusammenlebte und seit 2017 verheiratet war. Außerdem habe Michael K. gefürchtet, seine Kinder zumindest teilweise bei der Trennung zu verlieren.

Der Fahrer hat die Autotür laut Kreschel vor dem Aufprall geöffnet, um rauszuspringen. Das habe er nicht geschafft. Sich selbst habe der Mann, den der Fachgutachter Alexander Böhle als aggressiv gehemmten narzisstischen Charakter beschrieben hat, nicht töten wollen.

Mordmerkmal der Heimtücke

Das Mordmerkmal der Heimtücke sieht der Staatsanwalt erfüllt. Seine Ehefrau sei arg- und wehrlos gewesen. Neun Jahre Haft fordert der Anklagevertreter als Strafe für den versuchten Mord.

Der Tötungsvorsatz ist auch für Rechtsanwalt Thomas Arndt erwiesen, der in dem Prozess die Interessen der Ehefrau vertritt. „Das war ein Anschlag auf das Leben von Sandra K.“, sagt er.

Verteidiger: Nichts Überzeugendes vom Staatsanwalt

Komplett anders bewerten die beiden Verteidiger die umfangreiche Beweisaufnahme. „Nichts Überzeugendes“ habe der Staatsanwalt zum angeblichen Tötungsvorsatz vorgetragen, sagt Sven Oliver Milke.

Das Tatgeschehen liefere keine Anhaltspunkte dafür, dass sein Mandant die Ehefrau töten wollte. Zu verurteilen sei er nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, weil er den Verkehrsunfall verursacht habe.

Der Verteidiger erkennt weder einen Tatvorsatz noch ein Motiv, weder Heimtücke noch einen Tatbeschluss. Milke sieht keinen Grund, warum der Mann umgeschwenkt sein sollte: erst die Frau von der Trennung abbringen und sie dann umbringen.

Der Angeklagte: Vorwürfe sind absurd

Verteidiger Mathias Noll zufolge sind die Schilderungen der Hauptzeugin in den wichtigen Punkten nicht konsistent, also nicht zuverlässig. Was sie sage, sei zu 50 Prozent belastbar und zu 50 Prozent nicht.

Der Angeklagte gewinnt nach seinen unerwarteten Tränenausbruch die Fassung zurück. Er darf das letzte Wort vor der Urteilsverkündung am Dienstagvormittag an die Strafkammer richten.

Er sagt: „Ich wollte niemandem etwas Böses und finde es echt absurd, was mir alles vorgeworfen wird. Ich ärgere mich über den Unfall.“

