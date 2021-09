Verteilung startet: Gelbe Tonne für alle kommt in Potsdam-Mittelmark

Was kostet die Gelbe Tonne? Die Aufstellung und Nutzung ist kostenlos. Die Finanzierung der Sammlung von Leichtverpackungen erfolgt über den Kauf von Produkten. Beispiel: Mit dem Erwerb eines Joghurts wurde bereits die Entsorgung und Verwertung des Joghurtbechers bezahlt. Es werden keine Abfallgebühren für die Erfassung und Verwertung von Verpackungen verwendet.

Welche Gelben Tonnen werden für Privathaushalte aufgestellt? Die Haushalte werden mit einer 240 Liter fassenden Tonne ausgestattet. In diese passen etwa vier bis sechs gefüllte Gelbe Säcke. In großen Wohnanlagen werden in der Regel 1100 Liter fassende Behälter verwendet.

Wie bekomme ich die Gelbe Tonne? Sie muss nicht extra beantragt werden. Die Aufstellung für Privathaushalte erfolgt automatisch.

Sind ein Tausch der Größe oder die Bestellung zusätzlicher Tonnen möglich? Wer dauerhaft mehr Bedarf feststellt, kann bei der Firma Remondis auch eine weitere Tonne anfordern oder größere Behälter aufstellen lassen. Das muss schriftlich begründet werden. Vor dem 1. Januar sind aber keine Änderungen bei Remondis möglich.

Was zählt zu den Leichtverpackungen? Dazu zählen zum Beispiel Plastikbecher für Sahne, Joghurt, Margarine, Frischkäse, Quark, Milch- und Getränketüten (Tetra Packs), Flaschen aus Kunststoff, etwa für Spülmittel, Körperpflegemittel, Waschmittel, Netze von Zitrusfrüchten, Kartoffeln, Zwiebeln, Styroporformteile als Verpackung von Geräten sowie Getränke- und Konservendosen, leere Farb- und Spraydosen und Pflanztöpfe.