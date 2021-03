Werder (Havel)

Im Glindower Ortsteil Bliesendorf ist eine völlig verwahrloste Tierhaltung geräumt worden. Das Veterinäramt Potsdam-Mittelmark und die Tierrettung Potsdam mussten sechs Schafe, drei Mastschweine, acht Ferkel, mehrere Kaninchen sowie rund 30 Hühner, Enten und Gänse aus einem verfallenen Betrieb befreien.

Der Besitzer war bei dem Einsatz am Donnerstagvormittag von 9 bis 12 Uhr nicht anwesend und auch am Freitag nicht vor Ort. Telefonisch ist er nicht erreichbar. Gegen ihn war schon am 6. Juni 2017 ein gerichtliches Verbot zur Haltung von Vieh aller Art verhängt worden. Weil er das ignoriert hat, ist nach Auskunft der Pressestelle des Landkreises nun erneut ein Bußgeld- und Ordnungsverfahren eingeleitet worden. Man will ihm wieder ein Verbot zur Tierhaltung aussprechen.

Kitas geben sich ahnungslos

Aus verschiedenen Gründen war die Aktion zwingend geworden. Zum einen war eine erneute Geflügelhaltung aufgefallen und angezeigt worden. Und in der vergangenen Woche kam eine Anzeige aus der gegenüber liegenden Kita „Spatzenhaus“ hinzu, Ferkel von seinem Grundstück seien über das Grundstück der Kindertagesstätte gelaufen. Eine zweite Kita liegt in Sichtweite.

Ferkel aus der Elendshaltung sollen über den Hof der gegenüber liegenden Kita „Spatzenhaus“ gelaufen sein. Quelle: Rainer Schüler

Mitarbeiter hatten das Amt und die Tierrettung Potsdam informiert, doch gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung wollte niemand darüber reden. Man behauptete sogar, von der Sache nichts zu wissen. Auch Eltern wiesen gegenüber der Zeitung jede Kenntnis von der Angelegenheit zurück.

Wie Landkreis-Sprecherin Andrea Metzler der MAZ sagte, ergab die Vor-Ort-Kontrolle, dass die Haltung der Tiere alles andere als artgerecht war: Es fehlten Wasser und Futter. Vorhandenes Futter war ungeeignet, und was die Schweine hatten, gärte bereits. Die mit provisorischen, zerschlissenen Planen verhängten Stallungen waren stark verkotetet.

Riskante Fütterung im Freien

Besonders bedenklich ist nach Auskunft der Kreisverwaltung, dass die Schweine und das Geflügel auch unter freiem Himmel gehalten wurden, was angesichts von Fällen der Vogelgrippe und afrikanischen Schweinepest im Land Brandenburg ein sofortiges Eingreifen nötig machte.

Der Anblick des vermüllten Grundstücks und der verwahrlosten Stallungen schockte selbst die Hartgesottensten im Team der Tierrettung. Die Ställe waren zerfallen und offenbar seit Monaten nicht gereinigt worden. Das Gelände ist mit Bauschutt und Baumaterial bedeckt; ein Gebäude steht nur mit Außenmauern. Kaputte landwirtschaftliche Geräte stehen herum, darunter zwei Mähdrescher und ein Traktor.

Das Gelände ist bedeckt mit Bauschutt, Baumaterial und schrottreifen Agrarmaschinen. Quelle: privat

Retter sind erschüttert

„Wir mussten schon oft Fortnahmen durchführen und haben vieles schon gesehen“, sagte Tierarzt Gordon Ebeling von der Tierrettung: „Man stumpft mit der Zeit etwas ab gegen dieses Elend und wird doch immer wieder erschüttert.“ Man fand mehrere Tonnen von „ReFood“ mit zahlreichen Geflügelkadavern darin. Unter den etwa 30 Hühnern waren viele, die am Hinterteil schwer verletzt waren. „Die sind unterernährt und werden dann zu Kannibalen“, berichtet ein Retter: „Die fressen alles, auch ihre Artgenossen.“ Sie picken ihnen von hinten Fleisch aus dem Körper.

Tiere sofort eingeschläfert

Vier Hennen waren so schwer geschädigt, dass sie sofort eingeschläfert werden mussten. Anderen sprühte man so genanntes Blauspray auf den Hintern: Es enthält ein Antibiotikum und überdeckt die blutrote Haut, die hungrige Hühner zum Aufpicken verleitet. Ob die Tiere geheilt werden können, ist unsicher, auch, ob man sie wieder in eine Herde schicken kann: „Wenn die mal gelernt haben, dass der Nachbar auch schmeckt, kriegen die das nicht mehr aus dem Kopf.“

Gerettete Tiere nun gut versorgt

Die Karakum-Schafe waren sehr mager und extrem scheu; sie mussten mühsam eingefangen werden. Ein Ferkel war bereits in einer Wassergrube ertrunken. Unter den elf Kaninchen war auch ein Muttertier mit fünf Babys, die vereiterte Augen hatten. Die Rettung hat die Tiere nun in sauberen Ställen untergebracht und muss alle ärztlich versorgen.

Von Rainer Schüler