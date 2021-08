Viel Blechschaden bei Bus-Unfall in Teltow

Teltow

In Teltow kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einem Bus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem VW aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Mahlower Straße in Richtung Ruhlsdorfer Platz abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Omnibus und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Vier Fahrzeuge am Ende beschädigt

Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf einen entgegenkommenden Nissan geschoben, der Omnibus auf einen parkenden Renault. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Omnibus sowie der VW waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 19 000 Euro.

Von MAZonline