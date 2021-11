Potsdam-Mittelmark

Bei den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte im Potsdamer Umland herrscht vor allem eins: Unsicherheit. Und zwar über die Corona-Regeln, die Ende November und im Dezember gelten werden. Nachdem im vorigen Jahr alle Adventsmärkte abgesagt wurden und höchstens Alternativen stattfanden, wird jetzt vorsichtig geplant.

Stahnsdorf war vor wenigen Wochen noch richtig optimistisch: „Die Vorbereitungen dafür, den traditionell am zweiten Adventssonntag veranstalteten Adventsmarkt wieder stattfinden zu lassen, sind angelaufen“, so Sprecher Stephan Reitzig damals noch. Dass der „Lebendige Adventskalender“, der auch im vorigen Jahr bereits ausgefallen ist, auch 2021 pandemiebedingt nicht stattfinden wird, war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon klar.

Neue Verantwortliche in Stahnsdorf

Seit dem 9. November ist nun fix: Auch der Adventsmarkt fällt aus. „Angesichts der momentanen Lage, die ja nicht besser wird, und des Aufwandes mit 3G und 2G, haben wir uns zur Absage entschlossen“, so Thomas Steinecker, Mitglied im neuen Organisationsteam. Denn der Regionale Gewerbeverein hat sich aus dem Adventsmarkt herausgezogen und eine Gruppe aus dem Sportverein RSV, dem Förderverein der Stahnsdorfer Feuerwehr und der Feuerwehr selbst hat sich vorgenommen, den Adventsmarkt auf dem Dorfmarkt nicht sterben zu lassen. „Schon im August haben das durchgeplant“, so Steinecker. „Aber nächstes Jahr wollen wir durchstarten.“ Für dieses Jahr soll es keinen Ersatz geben.

Auch der angedachte kleine Weihnachtsmarkt am 1. Advent im Bürgerhaus in Güterfelde wurde nun doch abgesagt. Der Bürgerhaus Verein wollte hier ein entsprechendes Angebot machen, doch da die Gemeinde nun 2G zur Auflage machte, sahen sich die Organisatoren außerstande, das Vorhaben umzusetzen. Sie hoffen nun auf ein Event zu Ostern, bei dem auch alle Vereine, die nun mithelfen wollten, mitmachen sollen.

Bereits einen Tag vorher, am 27. November, ist um 16 Uhr auf dem Reiterhof Schenkenhorst eine Weihnachtsfeier angesetzt.

Der Adventsmarkt Kleinmachnow wurde erneut abgesagt. Quelle: Dirk Zeugmann

In Kleinmachnow hat man sich bereits im Oktober für eine Absage des Adventsmarktes auf dem Rathausmarkt entschieden, da eine sichere Planung derzeit nicht möglich sei, so Sprecherin Martina Bellack. „Möglicherweise kann es aber kleinere Einzelaktionen in der Adventszeit geben, mit Musik, Licht und vielleicht auch Leckereien. Und selbstverständlich stellen wir wie jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf und lassen das Rathaus weihnachtlich erleuchten“, stellt sie dennoch Weihnachtsstimmung in Aussicht.

Am 5. Dezember ist nun auf dem Rathausmarkt eine „Weihnachtsmusik“ geplant, auch sollen die Geschäfte an diesem Sonntag öffnen dürfen. „Da gibt es kleine musikalische Überraschungen auf dem Rathausmarkt. Details stehen aber noch nicht fest“, so Bellack.

„Kaum Spielraum für den Markt“

Teltow hat mittlerweile entschieden, in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die Andreaskirche zu veranstalten, wie er vor Corona am dritten Adventssonntag stattgefunden hat. „Legt man die bestehende Umgangsverordnung im Land Brandenburg zugrunde, die noch bis zum 13. Oktober 2021 gültig ist, lässt diese kaum Spielraum, um den Teltower Weihnachtsmarkt wie gewohnt stattfinden zu lassen“, sagt Stadtsprecher Jürgen Stich.

Um den Teltower Weihnachtsmarkt steht es in diesem Jahr schlecht. Quelle: Dirk Pagels

Die anvisierten „wenigen Änderungen“ in der neuen Verordnung würden die Voraussetzungen nicht wesentlich ändern. „Insbesondere die Kontrollen des 3G-Status der Besucher, deren Anzahl zudem begrenzt sein müsste, und die Pflicht zur Nachverfolgung ist auf dem offenen Gelände der Teltower Altstadt nicht umsetzbar.“

Für einen Weihnachtsmarkt mit mehreren tausend Besuchern, gastronomischen Angeboten und einem nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand abzugrenzendem und kontrollierbarem Gelände hätten Bund und Land bislang keine Planungssicherheit geschaffen, so Stich.

Handwerk auf dem Teltower Weihnachtsmarkt. Quelle: Stephan Laude

Auch den Nikolausmarkt am 6. Dezember auf dem Marktplatz in der Altstadt habe der Kita-Eigenbetrieb bereits frühzeitig abgesagt. Mit einer Adventsaktion, der festlichen Beleuchtung und auch den Freiluft-Gottesdiensten auf dem Marktplatz am 24. Dezember werde in Teltow dennoch weihnachtliche Stimmung aufkommen, so Stich.

Er wünscht sich klare Vorgaben für die Märkte – so, wie es auch in anderen Bundesländern erfolgt ist. So wurde etwa in Baden-Württemberg klar definiert, was auf Weihnachtsmärkten unter welchen Bedingungen möglich sein soll. Tatsächlich ist eine solche Weihnachtsmarkt-Verordnung für Brandenburg aber nicht geplant, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministerium. In der Umgangsverordnung seien ohnehin auch die Volksfeste abgedeckt. Die dritte Auflage gilt seit 13. Oktober, im November werde man sehen, was es erneut anzupassen gelte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werder (Havel) wird den traditionellen Markt auf der Insel in diesem Jahr nicht veranstalten. Die Entscheidung sei angesichts der aktuellen Pandemie-Lage und der neuen Auflagen für Veranstalter von Weihnachtsmärkten getroffen worden, erklärte Sachgebietsleiter Stefan Marten der MAZ. Aber es ist eine Alternative geplant: Die Stadt will gemeinsam mit ihrer Veranstaltungsgesellschaft einen „Weihnachtsspaziergang“ um den 1. Advent herum organisieren. Vom 26. bis 28. November soll die Inselstadt illuminiert werden. Eine ähnliche Lichtaktion gab es bereits im Vorjahr.

In Töplitz ist ein Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz für den 4. Dezember geplant, sagte Ortsvorsteher Frank Ringel. Mit dem Hinweis auf die Homepage des Töplitz-Portals, dass coronabedingte Änderungen möglich sind.

In Beelitz ist der Adventsmarkt jetzt abgesagt worden. Quelle: Thomas Lähns

In Beelitz ist der Adventsmarkt, der am 27. und 28. November stattfinden sollte, wegen der verschärften Corona-Lage abgesagt worden. Festlich geschmückt wird die Stadt trotzdem: Die Lichter zur Weihnachtszeit werden am Montag nach Totensonntag (21.November) angehen. Auch der geplante Zapfenmarkt in Fichtenwalde am zweiten Adventswochenende wird aufgrund der Corona-Lage nicht stattfinden, teilte Ortsvorsteher Mario Wagner mit. Der Ortsbeirat werde sich aber etwas einfallen lassen, um insbesondere den Kindern in Fichtenwalde eine Weihnachtsüberraschung zu bereiten.

Auch der Weihnachtsmarkt in Langerwisch ist jetzt abgesagt worden. Quelle: Varvara Smirnova

Der Nikolauslauf in Michendorf fällt nun auch aus. Der Laufclub als Veranstalter hat das traditionelle Rennen, bei dem in normalen Zeiten fast 1000 Läufer in Weihnachtsmann-Kluft auf die Strecke gehen, abgesagt. Die Entscheidung ist am Mittwoch gefallen – als Reaktion auf die verschärfte Corona-Lage und die damit verbundenen hohen Auflagen. „Wir hätten das Gelände einzäunen und den Einlass kontrollieren müssen“, sagte Udo Grötzner, Vorsitzender des Laufclubs Michendorf. Für einen ehrenamtlich organisierten Verein sei das kaum zu stemmen, zumal ein Ansteckungsrisiko trotzdem geblieben wäre.

Wegen der zugespitzten Corona-Lage und hoher Auflagen sind auch die geplanten Weihnachtsmärkte in den Ortsteilen Wilhelmshorst, Langerwisch und Michendorf abgesagt worden. Auch der Adventsbasar in Wildenbruch findet nicht statt.

In Geltow sei der Weihnachtsmarkt bereits abgesagt, hieß es aus der Schwielowseer Gemeindeverwaltung. Für die Märkte in Caputh, Ferch und Wildpark-West sei aktuell noch keine endgültige Entscheidung gefallen. In Caputh und Ferch bestehe nach wie vor der Wunsch, einen Weihnachtsmarkt in kleinem Rahmen durchzuführen, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU). Ob und wie entscheide sich in der zweiten Novemberwoche.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller