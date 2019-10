Potsdam

Es kracht wieder häufiger bei Wildwechseln. Weil mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ die Tiere des Waldes wieder aktiver werden, mahnt die Polizei zur Vorsicht. Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark meldete die Direktion West am Mittwoch gleich fünf Crashs von Autos und Wildtieren aus einer Nacht. So kollidierte am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 99 im Bereich Havelsee ein VW mit einem Reh. Das Tier lief davon, es entstand geringer Sachschaden. Gegen 22 Uhr stieß auf der Landesstraße 76 im Bereich Teltow-Stahnsdorf ein Citroen mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier lief davon, es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit

Etwa eine Stunde später versuchte auf der Landesstraße 85 bei Brück ein Audi-Fahrer einem Reh auszuweichen und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit.

Am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr kollidierten auf der Ortsverbindungsstraße Woltersdorf-Wusterwitz ein Auto und ein Reh. Das Tier verschwand, am Pkw entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Um 6 Uhr gab es bei Bochow Bruch ebenfalls einen Unfall zwischen Auto und Reh. Das Tier verendete am Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei rät, bei angepasster Geschwindigkeit die Straßenränder im Auge zu behalten. Betritt ein Tier die Fahrbahn, möge man abbremsen, aber ohne auszuweichen. Hupen hilft in dem Fall. Nachts fährt man besser mit Abblendlicht. Und daran denken: Wo ein Tier läuft, können noch weitere folgen!

Von MAZonline