Beelitz-Heilstätten

Beim Überschlag eines Nissan aus dem Kreis Elbe-Elster sind am späten Samstagabend auf der Autobahn A9 an der Anschluss-Stelle Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) in Richtung Potsdam alle vier Insassen verletzt worden. Der 27-jährige Fahrer war auf regennasser Piste zu schnell und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich. Die Insassen – zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren sowie eine 30-jährige Frau – konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Alle vier wurden in ein Potsdamer Klinikum gebracht. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das zerstörte Auto musste abgeschleppt werden.

Von Rainer Schüler