Teltow

Noch liegt viel Schnee auf den Wegen des Vogelparks in Teltow, Besucher sind keine hier zu sehen am Samstagnachmittag. Der Lockdown verbietet es dem Inhaber Lothar Lübeck vorerst noch, Groß und Klein zu seinen Tieren zu lassen. Obwohl er bereits Anfragen an diesem Vormittag hatte, wie er erzählt. „Die Leute wollen raus, sie sind frustriert.“

Doch er musste auf nächste Woche vertrösten, am Dienstag um 10 Uhr morgens wird sich endlich wieder das Tor öffnen, das erste Mal seit November. Montag ist traditionell Ruhetag in dem kleinen Tierpark, da werden sonst immer mögliche Schäden vom Wochenende repariert – diese Woche wird das nicht nötig sein, dafür werden die Vorbereitungen für die Eröffnung erledigt.

Lothar Lübeck hat nicht damit gerechnet, jetzt wieder öffnen zu dürfen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Überraschung war groß, als Lübeck am Freitag hörte, dass zwar der Lockdown mit 7. März bestehen bleibe, dass im Land Brandenburg ab Montag aber endlich wieder Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten öffnen dürfen. In diese Gruppe fällt der Vogelpark. „Das war eine Erleichterung! Ich habe nicht damit gerechnet!“

Natürlich müssen von den Besuchern die allgemein geltenden Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden und es dürfen auch keine Tierhäuser für das Publikum geöffnet werden – doch das stört Lübeck nicht. Seine Vögelhäuser sind von November bis ungefähr März ohnehin nie für die Öffentlichkeit zugänglich, um die Tiere nicht beim Brüten zu stören. Und tatsächlich scheint ihnen das gut zu tun, denn er erzählt von einem verdächtigen Piepsen bei den Rotrücken-Aras. Hier gibt es wohl Nachwuchs. Da die Papageien-Eltern, die noch mehrere Monate mit der Aufzucht ihres Jungen beschäftigt sein werden, ihn aber nicht näher ranlassen, kann er noch keine Details verraten.

Die Ponys im Vogelpark Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch Schafe, Ziegen, Esel, Alpakas, Kaninchen, Meerschweinchen und Ponys warten sehnsüchtig auf ihren Einsatz. Vor allem die Ziegen, erzählt Lübeck. Die hätten am Anfang besonders darunter gelitten, dass keine Besucher mit Futter mehr gekommen seien, tagelang hätten sie gebrüllt. Am straßenseitigen Zaun hätten sie sich dann Streicheleinheiten und den einen oder anderen Leckerbissen erbettelt. Manchmal habe Lübeck Passanten auch Futtertüten zur Verfügung gestellt.

Nicht nur die Tiere, auch der Chef und sein Team sind startbereit. Alle Mitarbeiter sind fit und am Montag ist vor allem noch eines zu erledigen: „Schneeschieben, Schneeschieben, Schneeschieben – und Kies streuen.“ Wie viele Menschen er tatsächlich nächste Woche in den Park lassen darf, weiß er noch nicht, da muss der Tierpark-Leiter noch auf die Verordnung des Landes warten.

Auch die Alpakas freuen sich mit Lübeck auf das Ende der Schließzeit. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Der Eintritt beträgt wie gehabt 2,50 Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene. Spenden braucht er derzeit keine mehr, sagt Lübeck. Durch die Großzügigkeit der Bevölkerung habe er sogar noch etwas Vorlauf und er habe auch überlegt, die Eintrittspreise erst einmal wegfallen zu lassen. „Man muss ja den Leuten auch was zurückgeben.“ Doch damit wartet er erst einmal noch – wie auch mit seinen Veranstaltungen, die aus Corona-Gründen einfach noch nicht erlaubt sind. Etwa Musik-Events oder Grillfeste mit „Yves Bistro“, das seit einigen Monaten auf dem Areal Pächter ist.

Finanziell hat sich der Vogelpark also vorerst durchgekämpft, auf die beantragte Novemberhilfe in Höhe von rund 5600 Euro wartet er aber noch immer. Sogar Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) habe bei der ILB deswegen schon angefragt, erzählt Lübeck, doch mit Verweis auf den Datenschutz nur erfahren, der Antrag sei in Bearbeitung. „Ich sorge immer dafür, dass ich alle Gehälter und Futter zahlen kann, aber insgesamt fünf Monate kann ich einfach nicht überbrücken“, sagt der Tierpark-Chef. Vor allem ärgert ihn heute noch, dass das Ostergeschäft 2020 ausfiel: „Zehn Jahre nur Schmuddelwetter und ausgerechnet voriges Jahr Sonnenschein!“

Von Konstanze Kobel-Höller