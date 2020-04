Vom Filmset aufs Spargelfeld: Paula Tuschner ist eine der neuen deutschen Erntehelfer

Klaistow

Ja, sie kann sich vorstellen, dass diese Arbeit irgendwann zufrieden macht. „Dieser Zustand ist aber noch nicht erreicht“, sagt sie. Momentan tut ihr der Rücken weh und an der Hand hat sie eine Blase, die ziemlich schmerzt. Paula Tuschner arbeitet normalerweise beim Film, ist Regieassistentin und lebt in Berlin-Neukölln. Aber was ist in Zeiten von Corona schon normal? Filme werden derzeit nicht gedreht. Die 32-Jährige ist deshalb seit drei Tagen Spargelstecherin und erntet die Stangen auf einem Feld zwischen Klaistow und Kanin. Sie gehört zu den Erntehelfern, die sich spontan gemeldet haben, um auf den Feldern mit anzupacken, weil nicht alle eingeplanten Saisonkräfte aus Polen und Rumänien in Deutschland angekommen sind.

„Es ist scheißegal, wie man aussieht und wer man ist“

„Ich wollte schon immer mal in der Landwirtschaft arbeiten und wissen, wie sich das anfühlt“, sagt sie. Wie fühlt es sich an? „Das ist pure, ehrliche Arbeit.“ Auf dem Feld gehe es nicht darum, „wer sich am besten verkaufen kann und wer am lautesten schreit“. Nein, man macht einfach sein Ding. „Du stichst Spargel, gibst die Kiste ab und wirst dann nach geernteten Kilos bezahlt“, sagt sie. „Und keiner stellt irgendwelche Fragen, alle werden gleich behandelt und sind nett zueinander. Es ist scheißegal, wie man aussieht und wer man ist“, sagt die Regieassistentin. Zuletzt war sie mit im Regieteam für den Kinofilm „Die Känguru-Chroniken“dabei – eine satirischer Streifen, in dem eine Luxus-Party gecrasht wird und die Zeichen auch sonst auf Revolution stehen, als ein vorlautes, antikapitalistisches Känguru in das Leben eines Kleinkünstlers tritt. Der Film war nur eine Woche lang im Kino, dann mussten die Lichtspielhäuser wegen der Corona-Pandemie schließen.

Spargelstechen ist nicht einfach: „Man muss seinen Rhythmus finden und sein eigenes Tempo“, sagt Paula Tuschner. Quelle: Jens Steglich

„Die Arbeit beim Film ist auch nicht gemütlich“, sagt Paula Tuschner. Bei einem Dreh können schon mal zwölf Stunden pro Tag zusammenkommen. Die Spargelstecher vom Helfertrupp arbeiten in der ersten Woche zunächst von 7 bis 14 Uhr auf dem Feld – bei einer Stunde Pause. Danach wird von 7 bis 17 Uhr geerntet und es gibt zwei Stunden Pause und ein warmes Mittagessen.

„Ihr werdet Rückenschmerzen haben, aber das geht vorüber“

Dirk Johl, der für den Spargel- und Erlebnishof Klaistow so etwas wie der Teamchef auf dem Feld ist, hat gleich am Anfang seinen Schützlingen gesagt: „Leute, ihr werdet die ersten Tage Rückenschmerzen haben und Muskelkater, aber das geht vorüber.“ Johl wird auch die Mutter Theresa auf dem Feld genannt, weil er sich um seine Leute kümmert und ein Motivator ist.

Dirk Johl ist so etwas wie der Teamchef auf dem Feld. Zu seiner bunten Helfertruppe sagt er: „Wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, habt ihr ein Kämpferherz. Dann schafft ihr’s auch im Leben.“ Quelle: Jens Steglich

Er hat eine ziemlich bunte Truppe unter seinen Fittichen. Sie kommen aus der ganzen Region, aus Potsdam und Berlin. Unter den Berlinern sind auch Kubaner und Andalusier, die irgendwann in der Hauptstadt gelandet sind und jetzt Spargel in Klaistow stechen. In den Spargelreihen neben Paula Tuschner arbeitet auch ein Koch von der Insel Usedom, dessen Gaststätte wegen der Pandemie schließen musste, oder ein Philosophie-Student aus der Mongolei, der zur Finanzierung seines Studiums normalerweise Nachhilfeunterricht gibt, diesen Nebenjob aber gerade verloren hat.

„Der Philosophie-Student kann gut arbeiten, aber er kommt jeden Tag zu spät“, sagt Johl, der Motivator, der solche Sätze in einen liebevollen Ton verpackt. „Auf dem Feld entstehen Bindungen zwischen Menschen“, meint er. Auch zwischen ihm und den Erntehelfern. Und die Arbeit lenke ab – von dem, was gerade in der Welt passiert und nicht richtig zu erklären ist.

Nerea kommt aus Andalusien und lebt in Berlin. Jetzt hilft sie bei der Spargelernte auf dem Feld zwischen Klaistow und Kanin. Quelle: Jens Steglich

Mehr als 200 Bewerbungen sind beim Spargelhof Klaistow eingegangen. Alle wollten sie helfen und Spargel ernten. Einer sagte, er könne immer samstags von 14 bis 15 Uhr aufs Feld kommen. Eine Stunde pro Woche reicht leider nicht aus. Trotzdem: „Ich bin begeistert von den Leuten“, sagt Dirk Johl. Mit einem Trupp aus 20 Helfern, die das Spargelstechen nur aus Erzählungen kannten, haben sie am Dienstag auf dem Feld zwischen Klaistow und Kanin das Experiment begonnen, 19 sind dabeigeblieben. Johl ist jetzt schon stolz auf diese Leute. Und er sagt: „Wenn mir jemand Hilfe anbietet, nehme ich sie auch an.“

Er sagt lieber: „Danke für die Hilfe!“

Johl hat auch keine Lust, die Helfer-Truppe mit den Profi-Spargelstechern aus Rumänien zu vergleichen. Er sagt lieber: „Danke für die Hilfe!“ Das sei das Schöne an dieser Krise: „Leute rufen an und sagen: Ich komme aufs Feld.“ Vor 20 Jahren hatte Johl schon einmal einheimische Erntehelfer auf dem Feld. Sie hatte das Arbeitsamt geschickt. „Die Leute heute sind schon am zweiten Tag besser als die Erntehelfer, die vom Arbeitsamt kamen und Spargel stechen mussten“, sagt er.

Am Anfang war es nicht einfach, den Spargel tief unten im Damm richtig zu treffen, sagt Paula. „Die Trefferquote ist inzwischen wesentlich höher.“ Seit Mittwoch läuft es besser: „Ich denke, ich habe meine Leistung um 150 Prozent gesteigert“, sagt sie. Beim Ernten hört sie oft Musik. Gibt es ein Lied, das fürs Spargelstechen besonders geeignet ist? „Ein Song von Moderat“, eine Berliner Band. „A New Error“ heißt das Lied. „Es hat guten Rhythmus und baut emotional auf“, sagt sie.

Spargelstechen ist die Paradedisziplin

Für Teamchef Johl ist das Spargelstechen die Paradedisziplin beim Ernten. Die Heidelbeerernte, die später kommt, „ist dagegen pflücken ohne bücken“. Seinen Hobby-Spargelstechern sagt er: „Wenn ihr hier bis zum Ende der Saison durchhaltet, habt ihr ein Kämpferherz. Dann schafft ihr’s auch im Leben.“

