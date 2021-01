Von Impfpflicht und Primeln in einer verrückten Zeit

Brandenburg/H

Natürlich lasse ich mir die Spritze geben. Deshalb war der Start des Impfzentrums im Stahlpalast die beste Nachricht in dieser Woche. Doch das ist leider nur die eine Seite des Serums. Ich bin 59. Keine Ahnung, wann mir die Behörden ein sogenanntes Angebot machen. Den ältesten Mitbürgern sei der Vortritt gegönnt, aber die ausbleibenden Impfdosen lassen die Hoffnung auf einen baldigen Übergang in ein normales Leben schwinden.

Und noch etwas treibt mich bei den Erfolgsmeldungen über neue Impfzentren um. Warum gibt es keine Impfpflicht? Wo es doch bei Covid 19 um Leben und Tod geht, wie die Politiker gebetsmühlenartig beschwören. Dafür wird ausgerechnet bei dieser wichtigsten Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie auf Eigenverantwortung gesetzt. Die hätte ich auch gern bei Überschreitung des 15-Kilometer-Radius, bei der Maskenpflicht auf Parkplätzen oder bei Treffen mit der Familie. Vielleicht muss man in einer verrückten Zeit nicht alle Regeln verstehen, doch Erklärungsbedarf bleibt.

Schöner Brückenschlag

Eine wirklich gute Nachricht kommt aus der Friesenstraße. Es gibt jetzt eine Brücke über den Jakobsgraben zur Bauhofstraße. Das Projekt begeistert mich deshalb so, weil ich jahrelang in der Nachbarschaft gewohnt habe. Das Ende der Friesenstraße war immer auch ein wenig wie das Ende der Welt. Zumindest für Fußgänger ist das Pflaster aus der Gründerzeit bald keine Sackgasse mehr. Ich sehe die Baukosten von 770.000 Euro gut angelegt, weil die Brücke das Quartier um Friesen-, Jahn-, Gutenberg- und Zieglerstraße definitiv aufwerten wird. So hat es schon beim Übergang über den Stadtkanal zwischen Paulikloster und Kirchhofstraße funktioniert.

Zur Galerie Für das Einheben der neuen Brücke war ein Zusammenspiel vieler Experten notwendig, das zahlte sich schließlich auch aus. Die Montage am Jakobsgraben in Bildern.

Zwei Wochen gewonnen

Weiter im Wochenlauf sind wir schon wieder bei Corona. Diesmal mit Happy End. In der Brielower Gärtnerei Blugesa ist zumindest der erste Druck raus. Gemeint sind ein paar tausend blühende Primeln, auf denen das Traditionsunternehmen vor den Toren der Stadt beinahe sitzengeblieben wäre. Eine solidarische Aktion der Rewe-Märkte in Brandenburg bewahrte die Frühblüher vor dem Kompost. Primeln aus der Region gibt es ab sofort an der Havel zu kaufen. Die MAZ berichtete über die missliche Absatzlage, weil die Baumärkte als große Abnehmer ausfallen. Zwei Wochen Vorlauf hat Geschäftsführer Robert Siemon gewonnen. Dann wollen die nächsten Blühwunder raus. Bleibt der Fachhandel nach dem 14. Februar geschlossen, geht der Nervenkrieg auch für die Produzenten weiter.

Erstes Tiny-Haus

An dieses englisch ausgesprochene Wort werden wir uns gewöhnen müssen: Tiny-Haus. Eine Bezeichnung, die für neuartige Feriendomizile auf Rädern steht. Die kantigen Konstruktionen sind straßenzugelassen, unterscheiden sich aber optisch gewaltig von klassischen Wohnanhängern. Der Trend zum bis zu vier Meter hohen Mini-Haus schwappt von den Staaten mit aller Macht auf Brandenburg über. In Lehnin am Klostersee wurde in dieser Woche das erste Exemplar aufgestellt. Über 60 weitere Tiny-Häuser sollen auf dem Lehniner Campinglatz folgen. Investor Heiko Neupert hatte den richtigen Riecher. Dem Urlaub mit Abstand gehört wohl die Zukunft.

Von Frank Bürstenbinder