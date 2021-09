Von Siemens bis Krug: Heideblüte-Führungen über den Südwestkirchhof

Führungen durch die Heideblüte bietet der Südwestkirchhof am Samstag. Dabei gibt es jede Menge Wissenswertes und Kurioses über bedeutende Persönlichkeiten aus 200 Jahren deutscher Geschichte zu erfahren, die in Stahnsdorf ihre letzte Ruhe gefunden haben.

Zur Heideblüte am Südwestkirchhof in Stahnsdorf gibt es zwei Führungen am Samstag. Quelle: privat