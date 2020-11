Potsdam-Mittelmark

Der eine bekommt Hochgeschwindigkeit, der direkte Nachbar aber schon nicht mehr. Das sorgt nicht nur im Dorf Bardenitz schon jetzt für Ärger bei einigen Bürgern. Wenn bald im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark Bautrupps anrücken, um die aktuell modernsten Glasfaserkabel für super-schnelle DSL-Internet-Anschlüsse direkt bis in die Wohnung zu verlegen, bleiben viele Interessenten außen vor.

Obwohl die neuen Kabeltrassen direkt an ihren Grundstücken vorbeilaufen werden, bekommen viele, die auf den Datenturbo warten, keinen Hausanschluss. Zumindest nicht kostenlos über ein Förderprogramm zum Breitbandausbau. Mit dem wollen der Landkreis und der Kommunikationskonzern Telekom bislang nur sehr schlecht mit DSL-Kapazitäten versorgte Haushalte an 12.000 Adressen nun zu absoluten Spitzenreitern machen.

Dafür fließen rund 50 Millionen Euro. Gut 46 Millionen davon stellt die Öffentliche Hand über Fördergeld bereit.

Kostenlos ans Glasfasernetz

Getilgt werden sollen so alle „weißen Flecken“ in Potsdam-Mittelmark, wo Nutzer mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) Daten aus dem Internet laden können. Sie werden nun kostenlos an das neue Glasfasernetz angeschlossen. Dann rauschen Daten mit bis zu 1000 Mbit/s in die Wohnung. Ein Quantensprung.

Nicht aber für Ulrike Fischer und Jens Heinze sowie viele ihrer Nachbarn in Pechüle. Einige sind Geschäftsleute, betreiben Maler- sowie Elektrofirmen oder Baubetriebe. Schnelle Daten via Internet wären auch für sie immens wichtig.

Ulrike Fischer und viele Nachbarn in Pechüle ärgern sich über zu schwache DSL-Leitungen. Quelle: privat

„Aber auch meine Tochter braucht sie, wenn sie gerade zuletzt im Corona-Homeschooling für die Schule mal Filme oder ähnliches laden muss“, erzählt Jens Heinze. Obwohl sein DSL-Anbieter ihm bis zu 50 Mbit verspricht, seien die realen Werte oft viel niedriger. „Wenn viele Nachbarn auch gerade surfen, sind es oft nur um die 15 Mbit“, erzählt Jens Heinze verärgert gegenüber der MAZ. Das traurige Bild zeigen die Tempo-Tests, die Heinze regelmäßig dokumentiert hat.

Er und seine Nachbarn verstehen nicht, warum sie nicht direkt an das Glasfasernetz kommen, obwohl das Kabel dann vom Verteiler am zentralen Gasthaus zum Beispiel bis hinaus zur alten Försterei am Dorfrand neu verbuddelt wird, ohne dass alle Häuser an der Straße angeschlossen werden. Die Zingelstraße wird gar nicht neu erschlossen. Lücken geben werde es auch in Bardenitz. Bis zu 60 Haushalte seien betroffen.

Seit Wochen reger Mail-Verkehr

Die Antworten auf die vielen Fragen, die nicht nur in dem Treuenbrietzener Ortsteil schon jetzt für viel Unverständnis und Frust sorgen, kennt Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises. Er habe in den zurückliegenden Wochen, nachdem alle in Frage kommenden Interessenten angeschrieben worden waren, „wohl an die 1000 E-Mails geschrieben, um Fragen zu beantworten und die Zwänge des Förderprogramms zu erklären“, sagt Gericke der MAZ.

Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises, hat voll zu tun mit Fragen zum Förderprogramm für die Glasfasererschließung. Quelle: Thomas Wachs

Entscheidend seien die Adresse und der zum Zeitpunkt der Erhebung dort theoretisch bereits mögliche Versorgungs-Standard laut einem Netz-Atlas. In Bardenitz und Pechüle profitierten einige Straßenabschnitte bereits vom Förderprogramm „ Glasfaser 2020“ des Landes Brandenburg, dass so Hauptleitungen schneller gemacht hatte. „Nun sind die dran, die damals außen vor blieben und bisher nur wesentlich schlechter versorgt waren“, erklärt Karsten Gericke.

Tatsächlich hängt die Datenmenge der bisherigen Technologie auch von der Entfernung des Computers vom Verteilerkasten ab. So wie es Ulrike Fischer und Jens Heinze täglich erleben – beim Stau auf der Datenleitung.

„Ähnliche Situationen und viele Fragen haben wir auch in Dahnsdorf, wo 65 Kunden angeschlossen werden, 35 aber nicht“, sagt der Wirtschaftsförderer des Kreises. Problem seinen auch einige Baugebiete in Potsdam-Mittelmark, die erst nach dem 2016 erfolgten Markt-Erkundungsverfahren für das Breitband-Projekt nun bebaut und von den Dienstleistern daher mit dem bisherigen Standard angeschlossen wurden.

Entscheidend ist der Netzatlas

Ausschlaggebend für das Förderprogramm sei der Erschließungrad unter 30 Mbit/s laut Netzkarte. „Es ist leider nicht einfach so möglich, weitere Adressen in das Förderprogramm aufzunehmen, weil auch der Finanzrahmen gesetzt ist“, erklärt Gericke.

Auch eine tatsächliche Unterversorgung, wie sie Jens Heinze ärgert, „hebelt leider die 2016 ermittelten und 2017 ins Leistungsverzeichnis übernommenen Daten nicht aus“, so Gericke. Der Landkreis könne „nicht einfach neue Adressen durch die Telekom ausbauen lassen“.

Post an 12.000 Adressen: Zum Breitbandausbau im Landkreis Potsdam-Mittelmark erhielt aber nicht jeder Haushalt eine kostenloses Angebot. Quelle: Thomas Wachs

Jedoch wolle der Breitbandbeauftragte auf die Telekom einwirken. Sie sollte das vorhandene Interesse neuer Haushalte aufnehmen und möglichst im Rahmen der Bauarbeiten die Anschlüsse mit realisieren. Dann jedoch müssten Kunden diesen Glasfaser-Hausanschluss selbst bezahlen.

Im Korsett des Bundesprogramms

Da aber in den Orten wie Bardenitz und Pechüle der Ausbau für die Grund-Infrastruktur nun gefördert erfolge, „wird der individuelle Anschlusspreis für zusätzliche Kunden auf verhältnismäßig moderate Kosten von 799 Euro gesenkt“, erklärt Karsten Gericke.

Er bedauere die Absagen für alle, die nicht von Förderprogramm profitieren. „Aber wir sind hier im Korsett des Bundesprogrammes eingebunden und haben uns als Landkreis entschlossen, für unsere Gemeinden einen erheblichen Betrag in die Hand zu nehmen, um das Programm umzusetzen“, sagt der Breitbandbeauftragte.

