Ziesar

Corinna Conrad hat ein vielschichtiges Leben vorzuweisen, das in der Bundespolitik, wo sie mitwirken möchte nach der nächsten Wahl, wohl eher untypisch ist. Die Einzelkandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 60 erzählt schon in den ersten zehn Minuten des Interviews, von ihrem früheren Mann viel Gewalt erlebt zu haben. „Zwei Mal schlug er mich krankenhausreif“. Dann verließ die heute 63-Jährige ihn.

Doch nicht nur das brachte sie wohl an den Rand. Ihr Ziel, in der Bundespolitik für das Soziale die Ärmel hochzukrempeln, begründet sie mit ihrer eigenen Obdachlosigkeit als junge Frau. Fünf Jahre habe sie auf der Straße gelebt. Erst eine Pfarrgemeinde im Bayerischen, von wo sie stammt, habe sie aus dem „Teufelskreis zwischen Wohnungs- und Arbeitslosigkeit“ befreit. Eine Kirchenfrau nahm sich ihrer an. „Ich schlief in Kirchen und habe wohl in einem Gottesdienst zu laut geschnarcht“, da wurde eine Frau auf sie aufmerksam. „Nahm mich mit nach Hause, ich konnte mich duschen, sie wusch meine Kleidung, gab mir Obdach.“

Will sich für Obdachlose engagieren

In die Wohnungslosigkeit sei sie als junge Frau gerutscht, als sie ohne Job war und ihre Miete nicht mehr habe bezahlen können. „Ohne Wohnsitz bekam ich keine Arbeitsstelle, ohne Arbeitsstelle keinen Wohnsitz.“ Ihre Erfahrung münzt sie um in die Forderung, leerstehenden Wohnraum bundesweit in Appartements umzuwandeln für Obdachlose, „denn niemand ist freiwillig ohne Wohnung“. Damit Menschen ohne Wohnung mit einem Dach über dem Kopf und einer Adresse auf Bewerbungsschreiben wieder Fuß fassen können im Leben. „Das Soziale kommt im Wahlkampf viel zu kurz.“

Mit einer für eine Frau überraschend markigen Stimme berichtet die examinierte Krankenschwester, die zwei Jahrzehnte lang als Truckerin durch Europa fuhr und erst kürzlich den Busführerschein machte, von ihrem Leben. „Ich liebe es, auf dem Bock zu sitzen. Das ist für mich Freiheit. Ist eine eigene Familie für sich.“

Corinna Conrad hat mehrere Jobs durchlaufen

Sie lernte Visagistin, verkauft Naturkosmetik und ist seit einem Unfall arbeitslos und -suchend.

Die Stationen waren Geburt am Tegernsee, dann Bayerischer Wald, Ausbildung in Regensburg und Würzburg, Wechsel nach Halle und schließlich 2012 Umzug nach Brandenburg an der Havel der Arbeit wegen. „Doch die Stadt ist für mich wie wenn jemand einen Schal um den Hals legt und dann zuzieht. Ich kriege keine Luft.“ So zog sie mit ihrem heutigen Mann aufs Land, lebt in einem Vierseitenhof in Dretzen im Buckautal nahe Ziesar.

Die Frau, die sich einsetzt für Tierschutz stark, „ich fahre für einen verletzen Mauersegler auch schon mal bis Frankfurt/Oder“ ist“, nennt sich eine Fanatikerin des verstorbenen CSU-Giganten und Machtmenschen Franz Josef Strauß. Er habe Bayern groß gemacht.

Einzelkandidatin im Wahlkreis 60 fordert mehr Kontrollen

Ihre Forderung im Bund: „Wir bräuchten mehr Kontrollen. Es sind mehr schwarze Schafe als weiße auf den Straßen unterwegs. Wenn ich mit 80 Sachen Lkw fahre, brauche ich bei einer Vollbremsung immer noch 140 Meter.“

Neu in der Politik ist Corinna Conrad nicht. Die Berufskraftfahrerin ist eigenen Angaben nach nicht mehr Landesvorsitzende der Partei „Deutsche Konservative“. Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung stuf diese als „außerparlamentarische Kleinstpartei am rechten Spektrum des deutschen Parteiensystems ein. 2019 kandidierte sie für den Brandenburger Landtag. „Ich hoffe, dass ich jetzt in den Bundestag reinrutsche, ich glaube es aber nicht.“

Zum Thema Corona sagt sie: „Impfung ist immer eine Körperverletzung, wenn man es nicht will. Eine Zwangsimpfung hätte ich angeklagt.“ Da sie aber chronisch krank sei, habe sie sich für die Impfung entschieden. „Das ist eine eigene Entscheidung für sich selber. Man braucht aber nicht aufzuhetzen, um andere davon abzuhalten. Wir bräuchten eine bessere Aufklärung und keine Ausgrenzung von Nichtgeimpften.“

Corinna Conrad zu Entwicklungshilfe

In der Nato sollte Deutschland bleiben, „obwohl mir eine Neutralität ganz gut gefallen würde. Wir hätten dann aber ein Problem, dass wir keine Schutzmacht mehr haben für uns und Europa.“

Afrika sollte mehr praktische Hilfe bekommen. „Wenn man einem Schwarzen einen Hunderter in die Hand drückt, weiß er damit nichts anzufangen. Man muss ihm zeigen, ,gucke mal, so baut man einen Brunnen. Gucke mal, so schafft man hygienische Zustände’“.

Wer Conrad fragt, was für sie die ideale Regierung sei, kriegt zur Antwort: „Ein Kanzler oder eine Kanzlerin, die ein bisschen was von Söder, von Laschet, von der Merkel und ein bisschen was von der Baerbock haben. Ich sehe keinen geeigneten Kanzlerkandidaten“. Die FDP würde ihr als Koalitionspartner vorschweben. „Sie hatte immer wunderbare Außenminister.“

Von Marion von Imhoff