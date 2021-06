Potsdam-Mittelmark

Am Samstagmorgen kam es an der Landstraße 88 zwischen Klaistow und Fichtenwalde zu einem Waldbrand. Feuerwehreinsatzkräfte aus den Ortschaften Fichtenwalde und Beelitz konnten das Feuer in wenigen Minuten löschen und so ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Durch das Eingreifen der Helfer brannten nur zehn Quadratmeter Waldboden.

Ein Feuerwehrmann löscht den zehn Quadratmeter großen Brand. Quelle: Julian Stähle

Noch ist die Brandursache unklar

Die Brandursache ist bislang unklar. Man kann jedoch davon ausgehen, dass eine Zigarette aus einem fahrenden PKW den Brand verursacht hat. Die Polizei ermittelt weiter vor Ort.

Von MAZonline