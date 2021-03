Wann und wo es in der Mittelmark kostenfreie Schnelltests geben soll

Potsdam-Mittelmark

Warten auf den kostenlosen Corona-Schnelltest: Frühestens Ende dieser Woche soll feststehen, wo man sich in Potsdam-Mittelmark gratis auf das Virus testen lassen kann. Wie Kreissprecherin Andrea Metzler auf MAZ-Nachfrage sagte, wird der Landkreis kein eigenes großes Zentrum einrichten, um einen sogenannten „Testtourismus“ zu verhindern.

Denn noch sei nicht klar, wie man kontrollieren wolle, dass sich Mittelmärker nicht mehrfach in der Woche kostenlos in immer anderen Apotheken oder bei Ärzten testen lassen und so die Teststrategie des Bundes für sich ausnutzen. Unterdessen ergreifen die ersten Kommunen Eigeninitiative.

Walburga Johanning aus Kleinmachnow lässt sich kostenlos in den Neuen Kammerspielen auf Corona testen. Quelle: www.fotofrick.de

So planen offensichtlich Kleinmachnow, Teltow und möglicherweise auch Stahnsdorf, die Umsetzung der Schnelltest-Strategie selbst zu übernehmen. Schon ab kommendem Mittwoch soll hier an rund neun Standorten getestet werden. In Kleinmachnow sind dabei schon die Neuen Kammerspiele, das Freibad Kiebitzberge und das Rathaus ziemlich sicher.

Sollte Stahnsdorf mitmachen, könnte es vielleicht einen Testort am RSV-Gelände und einen zweiten im Bereich Güterfelde/Kienwerder geben. In Teltow wird noch gesucht, hier soll es wahrscheinlich vier Standorte geben, für die man sich über ein Anmeldesystem registrieren können soll.

20 000 Schnelltests wöchentlich

Das Ziel ist, ein Viertel bis die Hälfte der Bewohner pro Woche durchzutesten – also rund 20 000 Personen. Um das zu schaffen, soll an sechs Tagen pro Woche gearbeitet werden. Der Hauptpartner der Kommunen, der für die personelle Besetzung verantwortlich sein wird und daher auf der Suche nach medizinischen Personal ist, wird dabei das bereits seit Dezember arbeitende Schnelltestzentrum der Neuen Kammerspiele sein, andere Partner für einen oder mehrere Standorte außerhalb Kleinmachnows sind aber wahrscheinlich. Die Räume werden von den Kommunen zur Verfügung gestellt.

Mittwochvormittag findet ein Treffen mit Landrat Wolfgang Blasig (SPD) statt, in dem die Bürgermeister ihr Vorhaben präsentieren wollen.

Schnelltests sind derzeit noch Mangelware. Quelle: www.fotofrick.de

Generell ist der Kreis derzeit noch in einem Klärungsprozess: „Wir wollen das kleinteilig organisieren und müssen uns zunächst mit den Kommunen abstimmen“, erklärt Andrea Metzler. Neben Arztpraxen und Testzentren sollen nach der Idee des Bundes auch Apotheken die Antigen-Schnelltests kostenlos anbieten.

Lesen Sie auch den Kommentar: Kostenlose Schnelltests in Potsdam-Mittelmark: Alles wie gehabt

Einige haben sich dazu schon bereit erklärt, für andere ist die Vorbereitungszeit zu kurz und die Finanzierungsfrage zu unklar. Erst Ende voriger Woche wurde die Teststrategie, die seit Montag gilt, für die es aber noch keine Verordnung gibt, bekannt. Diese Spontanität kritisiert auch der Landkreis.

Apotheke in Glindow hat Rückzieher gemacht

So hat etwa die Obstland-Apotheke in Glindow am Montag mit kostenlosen Schnelltests begonnen, ist am Dienstag aber wieder auf zahlungspflichtige umgestiegen. „Die Finanzierung ist noch nicht geklärt“, sagt Inhaberin Julia Procopius. Deshalb kostet der Schnelltest jetzt wieder 18 Euro. Sobald klar ist, ob der Apotheke die Unkosten erstattet werden, werde er für die Kunden wieder gratis sein. Testen lassen können sie sich nur auf Voranmeldung. „Überrannt worden sind wir nicht, aber die Nachfrage nach den kostenlosen Tests war sehr groß“, so die Apothekerin.

Nach einer halben Stunde gibt es das Ergebnis. Quelle: www.fotofrick.de

Auch in Geltow könnte es bald Gratis-Tests geben, wenn die Finanzierungsfrage geklärt ist. „Ich habe es für unsere Kunden vor Ort geplant, denn ich weiß, wie groß der Spagat ist, wenn sie zum Beispiel für einen Kosmetiktermin einen aktuellen Test brauchen“, sagt Apothekerin Theresia Weigel. Sobald kostenfreie Virus-Nachweise verfügbar sind, werde dies auf der Homepage bekanntgegeben.

Diese Apotheken wollen laut Landesapothekenkammer Brandenburg bislang kostenfreie Schnelltests in Potsdam-Mittelmark anbieten: Stahnsdorf: Apotheke in der Wannseestraße.Bergholz-Rehbrücke: Sonnen-Apotheke, Zum Springbruch. Michendorf: Klee-Apotheke, Luckenwalder Straße.Teltow: Apotheken im Gesundheitszentrum an der Potsdamer Straße und im Real-Markt an der Oderstraße. Glindow: Obstland-Apotheke, Luise-Jahn-Straße.

Die Stahnsdorfer Apotheke in der Wannseestraße will nach eigenen Angaben am 13. März mit den Schnelltests in separaten Räumen in der Nähe starten. Termine sollen online buchbar sein. Die Teltower Apotheken in der Oder- und an der Potsdamer Straße hatten am Dienstagnachmittag noch keine der bestellten Tests auf Lager.

Potsdam und Barnim schnelltesten schon

Potsdamer können sich bereits seit dem 1. März in ausgewählten Apotheken und Zentren Schnelltests unterziehen lassen. „In einer Stadt ist das viel einfacher zu organisieren als in einem so großen Landkreis mit 19 Ämtern und Gemeinden“, so Metzler. Denkbar wären für Potsdam-Mittelmark zum Beispiel mobile Testteams. Eventuell könnten auch die Bundeswehr-Soldaten wieder helfen, wie es bei den Tests in Seniorenheimen der Fall war.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Solche Möglichkeiten sollen nun mit den Kommunen besprochen werden. Die Stadt Werder plant derzeit jedenfalls kein eigenes Testzentrum. „Nach den Erfahrungen mit der Impfstelle in Werder werden wir zunächst abwarten, in welcher Form die Umsetzung der kostenlosen Schnelltests durch den zuständigen Landkreis geplant ist“, so Stadtsprecher Henry Klix.

Lesen Sie auch:

Unkomplizierter scheint es zum Beispiel im Landkreis Barnim zu funktionieren: Zeitig nach Bekanntgabe hat er gemeinsam mit den Johannitern, die das Impfzentrum in Eberswalde betreiben, zwei Teststellen eingerichtet – für den nördlichen und den südlichen Bereich des Landkreises. Über die Kreis-Homepage werden Termine vergeben.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller