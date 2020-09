Mittelmark

Fast alle Busse standen am Dienstag still. Nahezu alle Linien in Potsdam-Mittelmark fielen aus. Die Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes „ Regiobus“ streikten – den ganzen Tag lang. Sie fordern für ihre Arbeit einen fairen Lohn. Dazu gehören neben bezahlten Überstunden, ein 13. Monatsgehalt, gleichmäßiger Urlaub und vor allem eine Angleichung an das Niveau der Berliner Verkehrsbetriebe, wie Verdi-Vertrauensmann und Streikposten Holger Schiffbauer vor dem Betriebsgelände in Bad Belzig erzählt.

90 Prozent der Mitarbeiter beteiligt

Seit ihrem Arbeitsbeginn um 3.30 Uhr am frühen Morgen hatten die Beschäftigten ihre Arbeit niedergelegt und sich zu einem Warnstreik mit Blick auf das Firmengelände zusammengefunden. Dazu hatte im Vorfeld die Gewerkschaft Verdi in ganz Berlin und Brandenburg aufgerufen. Etwa 90 Prozent der Belegschaft von „ Regiobus“ hatte sich daran beteiligt. „Wir wollen die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch bekommen und mit ihnen sprechen, bundesweit“, sagt Holger Schiffbauer.

Gleichzeitig hofft er aber auch um Verständnis bei den Fahrgästen, den Menschen, wofür sie mit Herzblut ihren Job machen. Sie traf der Warnstreik am Dienstag wohl am härtesten. Auf dem Busbahnhof in Bad Belzig herrschte am Morgen ein überschaubarer Betrieb. Die Busse der Privatfirmen Lange aus Görzke und Glaser aus Klepzig sind planmäßig auf ihren Routen unterwegs gewesen. Von „ Regiobus“ war allein die Stadtlinie 590 kurz zu sehen. Vor allem die Schulkinder mussten sich andere Wege suchen.

Zweieinhalb Kinder fehlen pro Klasse

Auf das Mama-Taxi konnten sich Kim und Connor Hölzel verlassen. Von der Wiesenburger Haustür ging es für sie zum Fläming-Gymnasium nach Bad Belzig. Dort fehlten bei 70 Prozent an Fahrschüler etwa zweieinhalb Kinder pro Klasse, wie Schulleiterin Kathrin Wiencek beziffert. Der Unterricht fand dennoch, wie auch an allen anderen Schulen im Landkreis, regulär und planmäßig statt. „Das ist höhere Gewalt. Die Schüler, die nicht zur Schule kommen konnten, sind selbstverständlich entschuldigt“, so Wiencek.

Auf das Mama-Taxi konnten sich Kim und Connor Hölzel verlassen. Von der Wiesenburger Haustür ging es zum Fläming-Gymnasium nach Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Schulsekretärin Beatrix Pohl berichtet, dass der Transport der Kinder zur Hans-Grade-Grundschule in Borkheide gut funktionierte. Kurz nachdem der Warnstreik im Nahverkehr am Montag angekündigt wurde, hatte die Schule alle Eltern, vorwiegend über die Elternvertretern, aber auch über Aushänge im gesamten Schulgebäude informiert. „Die Zeit dafür war knapp. So etwas gab es hier auch noch nie“, sagt Birgit Baier, Schulsekretärin in der Grundschule in Brück. Für sie alle war das eine Ausnahmesituation.

Chaos in Schulen bleibt aus

Das Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar/ Görzke hat für die Schüler, die am Dienstag zu Hause bleiben mussten, Aufgaben auf die Schulhomepage gestellt. Ein zuvor befürchtetes Chaos blieb aus – sowohl in den Schulen, als auch auf den Straßen. Hans-Jürgen Hennig zeigte Verständnis für den Warnstreik und seine Folgen, betont das Recht der Beschäftigten darauf. Gleichzeitig kritisiert der Geschäftsführer von „ Regiobus“ in Potsdam-Mittelmark aber auch, wie damit umgegangen wird.

Auf dem Busbahnhof Bad Belzig herrscht überschaubarer Betrieb. Die Busse der Firmen Lange aus Görzke und Glaser aus Klepzig sind planmäßig auf ihren Routen unterwegs. Von Regiobus Potsdam-Mittelmark war lediglich kurz die Stadtlinie 590 zu sehen. Quelle: René Gaffron

Er sieht die Mitarbeiter von der Gewerkschaft nicht richtig informiert. „Ein Angebot lag vor. Für mich ist das heute hier allein Mitgliederwerbung, mehr nicht“, sagt Hans-Jürgen Hennig. Seit mehr als 20 Jahren werde in den Bundesländern getrennt über den Lohn verhandelt. Eine Angleichung, beispielsweise an Berlin, würde sich in erster Linie auf die Fahrpreise auswirken. „Wenn die Fahrgäste für eine Fahrt plötzlich doppelt so viel zahlen müssten, hängt das wieder an uns Unternehmen, ihnen zu erklären“

Weiterer Warnstreik nicht ausgeschlossen

Es war der erste große Streik im öffentlichen Personennahverkehr, den Potsdam-Mittelmark gleich hart zu spüren bekam. Er dauerte bis Betriebsschluss nach 23 Uhr an. In Berlin war schon am Mittag Schluss. Warum das hier auf dem Land anders gehandhabt wird, wo die Menschen auf den Busverkehr noch mehr angewiesen sind, blieb für Hans-Jürgen Hennig unverständlich. Aus seiner Sicht war das völlig übertrieben. Am Mittwoch werden wieder alle Busse planmäßig in Potsdam-Mittelmark unterwegs sein. Ein weiterer Warnstreik ist nicht ausgeschlossen.

Von Marcus J. Pfeiffer