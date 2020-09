Mittelmark

So etwas gab es seit der Gründung des Landkreises 1993 noch nicht. Wie in ganz Deutschland ertönen an diesem Donnerstag viele Sirenen zwischen Pritzerbe und Wiesenburg, Wusterwitz und Kleinmachnow. Doch es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Um 11 Uhr wird über die gemeinsame Leitstelle für Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming in der Havelstadt das Signal für die Beteiligung am ersten bundesweiten Warntag gegeben.

Kreisfunkkoordinatorin Mandy Böttche. Quelle: privat

Anzeige

Zu hören sein wird zwischen Havelland und Fläming allerdings nicht das sonst bei Sirenenproben dreimalige auf- und abschwellende Heulen. Kreisfunkkoordinatorin Mandy Böttche erklärte es der MAZ genau: „Die Sirenen werden um 11 Uhr für wenige Sekunden anlaufen. Zur Entwarnung um 11.20 Uhr folgt eine ebenfalls kurze Wiederholung. Das war es dann auch schon.“

Weitere MAZ+ Artikel

Theoretisch können über die Leitstelle in Brandenburg rund 200 Sirenen im Landkreis angesteuert werden. Ob tatsächlich alle gleichzeitig anspringen, ist systembedingt die große Unbekannte. „Deshalb beschränken wir uns in diesem Jahr zunächst auf eine Sirene pro Gemeinde“, sagte Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) auf Nachfrage. Zwar wäre es problemlos möglich die Sirenen nacheinander zu testen, doch das würde zu viel Zeit kosten – erst recht in einem echten Katastrophenfall.

Meldeempfänger springen an

„Es ist Sinn und Zweck des Warntages vorhandene Warnmittel auszuprobieren, um die Bevölkerung möglichst flächendeckend zu informieren. Die Auswertung wird zeigen, wo Systeme möglicherweise verändert oder anders aufgebaut werden müssen“, so die Kreisfunkkoordinatorin. Zu den Warnmitteln gehören neben den Sirenen die digitalen Meldeempfänger in den Freiwilligen Feuerwehren. Die sogenannten Pieper der Kameraden werden anspringen, im Textfeld aber nur das Wort Sirenenprobe anzeigen. Über die Wehrführer sind die ehrenamtlichen Brandschützer über die besondere Alarmierung am Donnerstag informiert.

Auch die Dippmannsdorfer Sirene am Naturbadeteich soll am Donnerstag kurz aufheulen. In Potsdam-Mittelmark gibt es rund 200 Sirenen, die von der Leitstelle in Brandenburg angesteuert werden können. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch längst nicht mehr überall gibt es Sirenen in den Dörfern. Einige Orte haben auch keine Feuerwehr mehr. Wie sollen dort die Menschen vor drohendem Unheil gewarnt werden? Die Alternative ist ein digitales Warnsystem in Form einer kostenlos erhältlichen App, die per Smartphone über Google Play Store oder iTunes heruntergeladen werden kann. Die Warn-App Nina steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Über diese App verbreiten Behörden des Zivil- und Kastrophenschutzes Nachrichten oder Warnmeldungen über bevorstehende oder bereits existente Katastrophen oder Gefahrenlagen wie beispielsweise Großbrände oder Gefahrstoffe, die sich unkontrolliert ausbreiten.

Als digitales Warnmittel auf dem Smartphone dient die App Nina des Bundes. Quelle: Thomas Wachs

Am bundesweiten Warntag werden auch alle Rundfunk- und Fernsehsender aktiviert, die an das Modulare Warnsystem des Bundes angeschlossen sind. Im Ergebnis des bundesweiten Testlaufes soll es Klarheit darüber geben, ob der Mix aus Warnmitteln den Anforderungen im Katastrophenschutz gerecht wird. Nur die Kirchenglocken bleiben stumm. In früheren Zeiten warnte das Geläut vor Feuer, Sturm und Kriegsgefahr. Der Warntag, ein Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, soll künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September wiederholt werden.

Von Frank Bürstenbinder