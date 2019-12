Was 2020 für mittelmärkische Bauern besser wird – vielleicht

Mittelmark

Was wird 2020 für die Bauern besser? Jens Schreinicke ist klug genug sich nicht festzulegen. Dann fallen dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark doch noch zwei Sachen ein. Es sind vorsichtig formulierte Hoffnungen, wie sie die ganze Branche auf Feldern und in Ställen sofort unterschreiben würde.

Wetter steht obenan

Natürlich geht es ums Wetter. Aktuell sieht es gut aus auf den Äckern. Dank ausreichender Niederschläge sind Wintergetreide und Raps gut aufgelaufen. Selbst das Grünland zwischen Fläming und Havelland ist nach dem zweiten trockenen Sommer auf Zuwachs programmiert.

„Es wäre schön, wenn die Natur mit noch mehr Winterfeuchte ins Frühjahr geht. Ideal wären 30 Zentimeter Schnee, der allmählich abtaut, um die Grundwasserspeicher aufzufüllen“, wünscht sich Schreinicke. Wohl wissend, dass ein drittes Dürrejahr die Katastrophe für seinen Berufsstand bedeuten würde. Die Futtersituation bei den Tierhaltern ist noch immer angespannt. Die Feldbauern haben zwei schlechte Ernten eingefahren. Ob sich die Einnahmeverluste je wettmachen lassen, weiß niemand.

Getreideernte im Marzahner Fenn. Die Erträge waren 2019 besser als im schlimmen Dürrejahr zuvor, doch lagen sie wieder unter dem langjährigen Durchschnitt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Und bei den Preisen herrscht verkehrte Welt. Die miserablen Erträge haben nicht etwa zu einer Verteuerung der Produkte oder gar zu einer Hungersnot geführt. „Die Märkte sind dicht. Dem globalen Markt jucken Trockenzeiten in Deutschland nicht. Wer ausfällt, wird durch andere Erzeuger ersetzt“, weiß Kreisbauernvorsitzender Schreinicke.

Preise unter Druck

Selbst das Öko-Getreide steht unter Preisdruck. „Die Politik sagt, macht mal Öko. Dann geht es euch allen besser. Aber niemand will den zusätzlichen Aufwand bezahlen“, beklagt der Damsdorfer Landwirt Timo Wessels die Situation. Bei Tierwohl ist Deutschland Spitzenreiter, was die Auflagen anbelangt. Doch Rindfleisch aus Irland, den USA und Südamerika flutet die heimischen Kühltheken. „Keiner fragt da nach Hormonen, genmanipulierten Futter und abgeholzte Urwälder“, so Wessels.

Bauern aus Havelsee und Umgebung protestierten vor Weihnachten an der B 102 bei Fohrde. Quelle: Cevin Dettlaff

Inmitten der schwierigen Rahmenbedingungen gibt es neben einem feuchten Winter doch noch einen zweiten Hoffnungsschimmer – die Schweinepreise. Die steigen und steigen, weil eine Millarde Chinesen hungrig auf deutsche Schlachtschweine sind. Der eigene Markt ist wegen der im Riesenreich grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) zusammengebrochen. Auch die wenigen übrig gebliebenen Mäster und Sauenhalter in Potsdam-Mittelmark profitieren nach jahrelanger Durststrecke von der gigantischen Nachfrage, was heimische Verbraucher an der Kasse zu spüren bekommen.

Bangen um Schweinebestände

„Wir hoffen und bangen, dass Deutschland von der ASP verschont bleibt. Anderenfalls sind Exporte außerhalb der EU in Frage gestellt. Außerdem hätte ein Ausbruch der Tierseuche auch Einschränkungen in der bäuerlichen Landnutzung in betroffenen Regionen zur Folge“, weiß Kreisbauernvorsitzender Schreinicke.

Der Frust über die Agrarpolitik treibt auch mittelmärkische Bauern auf die Straße. Mit über 8000 anderen Traktoren ging es vor wenigen Wochen nach Berlin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wirklich gute Nachrichten für seinen Berufsstand hat der aus Stücken stammende Mutterkuhhalter nicht. Sein Verband muss sich auch 2020 mit Bauern-Bashing auseinandersetzen. Es ist zum Volkssport geworden, die Landwirtschaft für alles verantwortlich zu machen, was in der Umwelt, bei den Insekten und mit Nitratwerten schief läuft. „Dazu kommen Regulierungswut, überbordende Aufzeichnungspflichten und praxisferne Düngeverordnungen“, berichtet Landwirt und Vorstandsmitglied Wessels.

Der Frust ist groß

Wie groß der Frust der Bauern ist, zeigte die gewaltige Treckerdemo in Berlin. Vor Weihnachten legten die Landwirte mit regionalen Aktionen und kurzen Straßensperrungen in Potsdam-Mittelmark noch einmal nach. Alles organisiert über WhatsApp und Facebook. Zwar beeilte sich der Bauernverband seine Unterstützung zu bekunden, doch vermisst wurde der Berufsverband nicht.

Bestellen und bezahlen

Muss sich der Kreisbauernverband Sorgen um seine Daseinsberechtigung machen? „Die Organisatoren in Berlin haben eine großartige Leistung abgeliefert. Der Bauernverband mag etwas schwerfällig sein, überflüssig ist er deshalb noch lange nicht. Zu Protesten aufrufen ist eine Sache. Doch es braucht wissenschaftlich fundierte Antworten, wenn man Politik und Gesellschaft für sich gewinnen will. Und die geben wir als Bauernverband“, so Schreinicke. Dazu gehören eigene Klimaschutzkonzepte, Insektenstrategien und das Positionspapier „Der neue Brandenburger Weg“. Im Kern geht es darum, dass die Landwirtschaft durchaus mehr für die Gesellschaft und die Umwelt tun könnte, doch es muss auch bezahlt werden.

Von Frank Bürstenbinder